Сергей Калинин: "ЦСКА едет домой, чтобы начать все заново"

Нападающий ЦСКА Сергей Калинин прокомментировал поражение от СКА (1:3) в четвертом матче финала Западной конференции плей-офф КХЛ. Счет в серии 2-2.

- Встречаются две сильных команды. Каждая ошибка на вес золота, многое решает игра в неравных составах. Надо стараться избегать удалений, более сконцентрировано проводить вторые периоды. Во вторые двадцать минут допустили много удалений, которые ломают игру. Многие ребята выпадают из ритма, другие постоянно выходят в меньшинстве, а это сбивает команду.

– Вы заработали первое очко за 9 матчей. Это важно для вас?

– У нас каждый занимается своим делом, особенно в плей-офф. У нас есть кому забивать и кому обороняться.

– Счет в серии сравнялся. Все начинается сначала?

– Так и есть. Сейчас едем домой, есть время подготовиться, разобрать ошибки и начать все заново.

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