Сергей Гомоляко стал спортивным директором «Лады»

«Лада» объявила о назначении Сергея Гомоляко спортивным директором клуба.

Ранее 55-летний специалист занимал аналогичную должность в «Сочи» и магнитогороском «Металлурге». Также Гомоляко работал в «Витязе», «Автомобилисте», «Тракторе» и СКА.

В сезоне-2024/25 «Лада» финишировала на десятом месте в Восточной конференции FONBET Чемпионата КХЛ и не сумела выйти в плей-офф.