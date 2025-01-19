Гомоляко: «Мир стал настолько фальшив, что почти все благодарят за ложь и обижаются на правду»
Бывший спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко в интервью «СЭ» рассказал о своем отношении к врунам и лицемерам.
— Три «не люблю» на ваш выбор.
— Ненавижу врунов, лицемеров, шептунов. Я понимаю, бывают моменты, когда люди лукавят или что-то недоговаривают. Но поливать грязью за спиной, нести какую-то ересь... Для меня это неприемлемо. Лучше честно в лицо сказать. Я так и поступаю, невольно наживая врагов.
К сожалению, с возрастом часто вспоминается фраза: «Мир стал настолько фальшив, что почти все благодарят за ложь и обижаются на правду». Утешает другая мудрость: «У пчел нет времени объяснять мухам, что мед лучше дерьма». Вот по этому принципу и живу.
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|Западная конференция
|И
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|О
|1
|Локомотив
|48
|38
|10
|78
|2
|ЦСКА
|46
|27
|19
|61
|3
|Динамо М
|46
|28
|18
|59
|4
|Спартак
|45
|27
|18
|59
|5
|Северсталь
|46
|28
|18
|57
|6
|Динамо Мн
|46
|25
|21
|56
|7
|СКА
|45
|25
|20
|55
|8
|Торпедо
|45
|20
|25
|48
|9
|Куньлунь РС
|46
|20
|26
|44
|10
|Витязь
|45
|18
|27
|41
|11
|Сочи
|46
|14
|32
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|48
|30
|18
|65
|2
|Ак Барс
|45
|29
|16
|60
|3
|Автомобилист
|46
|27
|19
|60
|4
|Сал. Юлаев
|45
|29
|16
|60
|5
|Металлург Мг
|47
|28
|19
|59
|6
|Авангард
|45
|24
|21
|51
|7
|Адмирал
|46
|20
|26
|47
|8
|Сибирь
|46
|19
|27
|45
|9
|Лада
|45
|18
|27
|42
|10
|Нефтехимик
|46
|14
|32
|40
|11
|Амур
|47
|11
|36
|27
|12
|Барыс
|48
|10
|38
|25
Результаты / календарь
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23.01
24.01
|19.01
|13:30
|
Сибирь – ЦСКА
|3 : 4 Б
|19.01
|15:00
|
Барыс – Локомотив
|0 : 3
|19.01
|17:00
|
Сочи – Автомобилист
|1 : 2
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