Гомоляко: «Мир стал настолько фальшив, что почти все благодарят за ложь и обижаются на правду»

Бывший спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко в интервью «СЭ» рассказал о своем отношении к врунам и лицемерам.

— Три «не люблю» на ваш выбор.

— Ненавижу врунов, лицемеров, шептунов. Я понимаю, бывают моменты, когда люди лукавят или что-то недоговаривают. Но поливать грязью за спиной, нести какую-то ересь... Для меня это неприемлемо. Лучше честно в лицо сказать. Я так и поступаю, невольно наживая врагов.

К сожалению, с возрастом часто вспоминается фраза: «Мир стал настолько фальшив, что почти все благодарят за ложь и обижаются на правду». Утешает другая мудрость: «У пчел нет времени объяснять мухам, что мед лучше дерьма». Вот по этому принципу и живу.