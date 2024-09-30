Гомоляко — об уходе из «Металлурга»: «Не понял формулировки. Никакой усталости у меня нет»
Бывший спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко прокомментировал свой уход из магнитогорского клуба.
«Металлург» объявил об отставке 54-летнего функционера 30 сентября. В заявлении клуб подчеркнул, что Гомоляко «решил взять паузу и отдохнуть от хоккейной деятельности».
«Хочу сказать спасибо клубу, всем сотрудникам, команде, ребятам, обслуживающему персоналу «Металлурга». Рад, что в прошлом сезоне мы завоевали Кубок Гагарина и принесли городу и всем нашим болельщикам радость. Если честно, то не понял формулировки «решил взять паузу и отдохнуть» в официальном пресс-релизе. Никакой усталости у меня не было и нет», — цитирует Гомоляко Championat.com.
Гомоляко работал в «Металлурге» на разных должностях с 2011 года. Спортивным директором клуба он стал в декабре 2020-го.
Клуб из Магнитогорска набрал 6 очков за 10 матчей на старте нового сезона FONBET чемпионата КХЛ и занимает предпоследнюю, 11-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции. В прошлом сезоне «Металлург» стал обладателем Кубка Гагарина.
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