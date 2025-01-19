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Сегодня, 19:00

Гомоляко: «Не прощу доносчикам мое увольнение из «Магнитки»

Александр Кружков
Обозреватель
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Сергей Гомоляко.
Фото ХК «Металлург»

Бывший спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко в интервью «СЭ» рассказал, при каких обстоятельствах покинул клуб в сентябре 2024-го.

— Один хоккейный тренер после обидной отставки произнес: «Не простил. И не прощу никогда». Это и ваш случай. Применительно к «Магнитке»?

— Я не прощу увольнение тем, кто доносил Виктору Филипповичу (Рашникову, владельцу и президенту клуба. - Прим. «СЭ») искаженную информацию обо мне, нашептывал всякое. Фамилии озвучивать не хочу. Но я в курсе, как все происходило. Приезжали люди из Челябинска, наговаривали... Надеюсь, со временем президент узнает правду и убедится, что моя совесть чиста.

— С Рашниковым прощального разговора не было?

— В том-то и дело! Просто взяли и выгнали. Хотя даже на суде обвиняемому дают последнее слово. А меня Виктор Филиппович почему-то выслушать не захотел. Поверил кому-то... Потом в кабинет зашел Жлоба, директор клуба, и сказал: «Собирай вещи». Все!

Сергей Гомоляко. Сергей Гомоляко: «Не прощу доносчикам мое увольнение из «Магнитки». А Разин к нему непричастен»
ХК Металлург (Магнитогорск)
Сергей Гомоляко
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1 Трактор 48 30 18 65
2 Ак Барс 45 29 16 60
3 Автомобилист 46 27 19 60
4 Сал. Юлаев 45 29 16 60
5 Металлург Мг 47 28 19 59
6 Авангард 45 24 21 51
7 Адмирал 46 20 26 47
8 Сибирь 46 19 27 45
9 Лада 45 18 27 42
10 Нефтехимик 46 14 32 40
11 Амур 47 11 36 27
12 Барыс 48 10 38 25
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