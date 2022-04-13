Гимаев-младший — о «Тракторе» в финале Востока: «Показалось, что челябинцы не верят в то, что могут вытащить серию с «Магниткой»
Эксперт КХЛ-ТВ Сергей Гимаев-младший в интервью «СЭ» подвел итоги финала конференции для челябинского «Трактора».
— «Трактор» сыграл ниже своих возможностей или на данном этапе показал максимум?
— После первых двух раундов мне казалось, что «Трактор» играет с запасом и что его потенциал раскрыт не до конца. Но серия с «Металлургом» показала, что челябинцы играли на своем максимуме. Уровень Челябинска на сегодняшний день таков. И серия с Магнитогорском это подтвердила.
В первом раунде с «Нефтехимиком» Челябинск выиграл 4:0. Но мы ведь помним, сколько там было сложных матчей, которые заканчивались с разницей в одну шайбу. И, казалось бы, такой «Трактор» вообще спокойно должен был проходить «Нефтехимик». Хотя мне и очень понравились нижнекамцы в этом году — честно говоря перед началом сезона не думал, что они попадут в плей-офф. Нужно отдать им должное — они заслуженно попали в кубковую восьмерку.
Но мы видим, как «Трактор» тяжело прошел «Нефтехимик». При этом все время казалось, будто челябинцы экономят силы и всегда могут добавить. Иногда так и получалось, но уверенной их игру я назвать не могу.
Потом на очереди оказался «Салават Юлаев», который подошел ко второму раунду без легионеров. «Трактор» же был в полном боекомплекте и первую игру дома проиграл, показав самый невзрачный хоккей в этом сезоне. Да, потом были победы, но все было очень сложно. Да, на выезде их прорвало в четвертой игре, когда Панин нанес травму Седлаку, и они крупно победили. И я скажу так: если бы у Уфы не уехали легионеры, то не знаю, кто бы прошел дальше. Помню интервью гендиректора «Трактора» Ивана Савина, в котором он говорил, что его команда и так, и так прошла бы «Салават Юлаев». Но я с ним не соглашусь — с легионерами у уфимцев шансы на проход в финал конференции были бы куда больше.
«Трактор» потерпел поражение от «Металлурга» (1:2) в пятом матче финальной серии плей-офф Восточной конференции КХЛ. Магнитогорский клуб выиграл серию со счетом 4-1 и вышел в финал плей-офф.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|Финалы конференций
|Счет в серии
|
Металлург - Трактор
|4 - 1
|
СКА - ЦСКА
|3 - 3
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|14.04
|19:00
|
СКА – ЦСКА
|- : -