Эксперт КХЛ-ТВ Сергей Гимаев-младший в интервью «СЭ» подвел итоги финала конференции для челябинского «Трактора».

— «Трактор» сыграл ниже своих возможностей или на данном этапе показал максимум?

— После первых двух раундов мне казалось, что «Трактор» играет с запасом и что его потенциал раскрыт не до конца. Но серия с «Металлургом» показала, что челябинцы играли на своем максимуме. Уровень Челябинска на сегодняшний день таков. И серия с Магнитогорском это подтвердила.

В первом раунде с «Нефтехимиком» Челябинск выиграл 4:0. Но мы ведь помним, сколько там было сложных матчей, которые заканчивались с разницей в одну шайбу. И, казалось бы, такой «Трактор» вообще спокойно должен был проходить «Нефтехимик». Хотя мне и очень понравились нижнекамцы в этом году — честно говоря перед началом сезона не думал, что они попадут в плей-офф. Нужно отдать им должное — они заслуженно попали в кубковую восьмерку.

Но мы видим, как «Трактор» тяжело прошел «Нефтехимик». При этом все время казалось, будто челябинцы экономят силы и всегда могут добавить. Иногда так и получалось, но уверенной их игру я назвать не могу.

Потом на очереди оказался «Салават Юлаев», который подошел ко второму раунду без легионеров. «Трактор» же был в полном боекомплекте и первую игру дома проиграл, показав самый невзрачный хоккей в этом сезоне. Да, потом были победы, но все было очень сложно. Да, на выезде их прорвало в четвертой игре, когда Панин нанес травму Седлаку, и они крупно победили. И я скажу так: если бы у Уфы не уехали легионеры, то не знаю, кто бы прошел дальше. Помню интервью гендиректора «Трактора» Ивана Савина, в котором он говорил, что его команда и так, и так прошла бы «Салават Юлаев». Но я с ним не соглашусь — с легионерами у уфимцев шансы на проход в финал конференции были бы куда больше.

«Трактор» потерпел поражение от «Металлурга» (1:2) в пятом матче финальной серии плей-офф Восточной конференции КХЛ. Магнитогорский клуб выиграл серию со счетом 4-1 и вышел в финал плей-офф.