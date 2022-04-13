Гимаев-младший оценил игру «Металлурга» в этом плей-офф

Эксперт КХЛ-ТВ Сергей Гимаев-младший в интервью «СЭ» подвел итоги финала конференции для магнитогорского «Металлурга».

— «Магнитка» образца этого плей-офф — самая сбалансированная команда на вашей памяти?

— Если брать «Металлург», то нужно начинать с Ильи Петровича Воробьева. Мы помним его взлет, когда он привел команду к чемпионству в 2016-м и перешел в СКА. Но в Санкт-Петербурге особая ситуация. И не стоит давать оценку работе тренера по его работе в СКА. Особенно после Знарка. Все-таки Олег Валерьевич — принципиальный человек, который гнет свою линию.

Когда Воробьев вернулся в Магнитогорск у него ведь все пошло не сразу. Сейчас его работа видна.

Думаю, что он тоже принимал участие в селекции команды. Вряд ли без него подписывали Джоша Карри, Филипа Майе, Брендана Лайпсика и Дениса Зернова — это все нападающие одного плана. Плюс сюда же можно добавить Николая Голдобина, Максима Карпова и Анатолия Никонцева.

У «Металлурга» очень скоростная, сбалансированная команда с убийственной контратакой и переходом из обороны в атаку. Имея такой атакующий потенциал, магнитогорцы все равно зачастую играют вторым номером. Они уплотняют среднюю зону, очень плотно играют в обороне, забирая середину. И как только они завладевают шайбой — они молниеносно выходят из своей зоны. Посмотрите, сколько шайб они уже забросили в атаках с ходу. Мне кажется, большая часть голов «Металлурга» — это именно атаки с ходу. Их удается проводить за счет индивидуального мастерства и скорости игроков.

Конечно, нужно отметить и Василия Кошечкина. В первой игре плей-офф с «Барысом» играл Юхо Олкинуора и тогда команда проиграла. Как только в воротах появился Кошечкин, он не оставил шансов казахстанской атаке своей уверенной игрой. Было такое ощущение, что ему просто невозможно забить. И эту игру он проносит через весь плей-офф. Да, была тяжелая серия с «Авангардом». Но Омск — это действующий чемпион и команда с мощнейшей системой. Команде Боба Хартли тоже нужно отдать должное. Они потеряли финских защитников — и не факт, что с ними «Металлург» прошел бы дальше. Но это не умаляет заслуг «Металлурга», потому что они выглядели здорово и отталкивались от своей игры, которая давала им результат.

«Металлург» одержал победу над «Трактором» (2:1) в пятом матче финальной серии плей-офф Восточной конференции КХЛ. Магнитогорский клуб выиграл серию со счетом 4-1 и вышел в финал плей-офф.