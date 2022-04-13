Гимаев-младший оценил игру «Металлурга» в этом плей-офф
Эксперт КХЛ-ТВ Сергей Гимаев-младший в интервью «СЭ» подвел итоги финала конференции для магнитогорского «Металлурга».
— «Магнитка» образца этого плей-офф — самая сбалансированная команда на вашей памяти?
— Если брать «Металлург», то нужно начинать с Ильи Петровича Воробьева. Мы помним его взлет, когда он привел команду к чемпионству в 2016-м и перешел в СКА. Но в Санкт-Петербурге особая ситуация. И не стоит давать оценку работе тренера по его работе в СКА. Особенно после Знарка. Все-таки Олег Валерьевич — принципиальный человек, который гнет свою линию.
Когда Воробьев вернулся в Магнитогорск у него ведь все пошло не сразу. Сейчас его работа видна.
Думаю, что он тоже принимал участие в селекции команды. Вряд ли без него подписывали Джоша Карри, Филипа Майе, Брендана Лайпсика и Дениса Зернова — это все нападающие одного плана. Плюс сюда же можно добавить Николая Голдобина, Максима Карпова и Анатолия Никонцева.
У «Металлурга» очень скоростная, сбалансированная команда с убийственной контратакой и переходом из обороны в атаку. Имея такой атакующий потенциал, магнитогорцы все равно зачастую играют вторым номером. Они уплотняют среднюю зону, очень плотно играют в обороне, забирая середину. И как только они завладевают шайбой — они молниеносно выходят из своей зоны. Посмотрите, сколько шайб они уже забросили в атаках с ходу. Мне кажется, большая часть голов «Металлурга» — это именно атаки с ходу. Их удается проводить за счет индивидуального мастерства и скорости игроков.
Конечно, нужно отметить и Василия Кошечкина. В первой игре плей-офф с «Барысом» играл Юхо Олкинуора и тогда команда проиграла. Как только в воротах появился Кошечкин, он не оставил шансов казахстанской атаке своей уверенной игрой. Было такое ощущение, что ему просто невозможно забить. И эту игру он проносит через весь плей-офф. Да, была тяжелая серия с «Авангардом». Но Омск — это действующий чемпион и команда с мощнейшей системой. Команде Боба Хартли тоже нужно отдать должное. Они потеряли финских защитников — и не факт, что с ними «Металлург» прошел бы дальше. Но это не умаляет заслуг «Металлурга», потому что они выглядели здорово и отталкивались от своей игры, которая давала им результат.
«Металлург» одержал победу над «Трактором» (2:1) в пятом матче финальной серии плей-офф Восточной конференции КХЛ. Магнитогорский клуб выиграл серию со счетом 4-1 и вышел в финал плей-офф.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|Финалы конференций
|Счет в серии
|
Металлург - Трактор
|4 - 1
|
СКА - ЦСКА
|3 - 3
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|14.04
|19:00
|
СКА – ЦСКА
|- : -