Гимаев-младший: «Благодаря катанию Попов сохраняет скорость и двигается, как в 20 лет»

Эксперт КХЛ-ТВ Сергей Гимаев-младший в интервью «СЭ» оценил игру 41-летнего нападающего ЦСКА Александра Попова в текущем плей-офф.

— Вы сами еще играли против Александра Попова, которого можно назвать главным феноменом этого плей-офф. Что делает его особенным?

— Самое главное — его катание. Благодаря ему он сохраняет скорость в свои 40 лет и мы видим, что он двигается, как в 20-30 лет. Сейчас хоккей выходит на такой уровень, что на первый план выдвигаются игроки с хорошим катанием. И если ты не умеешь кататься — это реальная проблема.

Оставаться на таком уровне помогает и его опыт. Он знает свой организм и то, как нужно готовиться к матчам. Старается подводить себя к играм так, чтобы ему хватало энергии на всю игру. Если ты правильно катаешься, то, соответственно, меньше сил тратишь, двигаясь по площадке.

Ну и, конечно, нужно отметить его «отцовский» опыт и мастерство. Мы видим, как с ним рядом раскрылся молодой Максим Соркин и воспрял духом Андрей Светлаков. Думаю, что баланс в тройке появился именно с его подачи. Попов, в принципе — это совокупность разных качеств, которые помогли ему в таком возрасте дойти до такого уровня игры.

В нынешнем сезоне Попов набрал 10 очков (4+6) в 28 матчах за московскую команду.

Завтра, 14 апреля, состоится седьмой матч финальной серии плей-офф Западной конференции КХЛ. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге. Игра начнется в 19.30 по московскому времени.