Гимаев-младший: «Благодаря катанию Попов сохраняет скорость и двигается, как в 20 лет»
Эксперт КХЛ-ТВ Сергей Гимаев-младший в интервью «СЭ» оценил игру 41-летнего нападающего ЦСКА Александра Попова в текущем плей-офф.
— Вы сами еще играли против Александра Попова, которого можно назвать главным феноменом этого плей-офф. Что делает его особенным?
— Самое главное — его катание. Благодаря ему он сохраняет скорость в свои 40 лет и мы видим, что он двигается, как в 20-30 лет. Сейчас хоккей выходит на такой уровень, что на первый план выдвигаются игроки с хорошим катанием. И если ты не умеешь кататься — это реальная проблема.
Оставаться на таком уровне помогает и его опыт. Он знает свой организм и то, как нужно готовиться к матчам. Старается подводить себя к играм так, чтобы ему хватало энергии на всю игру. Если ты правильно катаешься, то, соответственно, меньше сил тратишь, двигаясь по площадке.
Ну и, конечно, нужно отметить его «отцовский» опыт и мастерство. Мы видим, как с ним рядом раскрылся молодой Максим Соркин и воспрял духом Андрей Светлаков. Думаю, что баланс в тройке появился именно с его подачи. Попов, в принципе — это совокупность разных качеств, которые помогли ему в таком возрасте дойти до такого уровня игры.
В нынешнем сезоне Попов набрал 10 очков (4+6) в 28 матчах за московскую команду.
Завтра, 14 апреля, состоится седьмой матч финальной серии плей-офф Западной конференции КХЛ. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге. Игра начнется в 19.30 по московскому времени.
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|29
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|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
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|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
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|48
|18
|30
|41
|12
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|45
|14
|31
|37
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|В
|П
|О
|1
|Трактор
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|15
|73
|2
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|34
|14
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|18
|66
|4
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|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|Финалы конференций
|Счет в серии
|
Металлург - Трактор
|4 - 1
|
СКА - ЦСКА
|3 - 3
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|14.04
|19:00
|
СКА – ЦСКА
|- : -