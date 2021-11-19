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Сергей Федоров: «Всегда приезжаю в Минск с удовольствием, можно сказать, что приезжаю на родину»

23:13
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Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров рассказал о ключевом моменте матча регулярного чемпионата КХЛ против минского «Динамо» (6:3).

«Когда повели 4:1, это был трудовой, хороший счет. Мы не расслабились, это я точно могу сказать. Пошли ненужные удаления —соперник забросил шайбы, воодушевился и мы отдали инициативу. Будем работать над тем, чтобы искоренить удаления в такой хрупкий момент. При счете 4:3 сделали определенные выводы, вспомнили о том, что эмоции надо держать в кулаке.

Динамичная, хорошая игра. Я считаю, что мы подготовились к этому матчу должным образом, изучили соперника. Сегодня вовремя сработала спецбригада большинства, но не вовремя получили удаления, которые могли нас подвести. На арене была прекрасная атмосфера, благодарю за это болельщиков. Я всегда приезжаю в Минск с удовольствием, можно сказать, что приезжаю на родину», — приводит слова Федорова сайт КХЛ.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/11/19/492788.html

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Иван Шитик все материалы автора
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