Сергей Федоров: «Всегда приезжаю в Минск с удовольствием, можно сказать, что приезжаю на родину»

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров рассказал о ключевом моменте матча регулярного чемпионата КХЛ против минского «Динамо» (6:3).

«Когда повели 4:1, это был трудовой, хороший счет. Мы не расслабились, это я точно могу сказать. Пошли ненужные удаления —соперник забросил шайбы, воодушевился и мы отдали инициативу. Будем работать над тем, чтобы искоренить удаления в такой хрупкий момент. При счете 4:3 сделали определенные выводы, вспомнили о том, что эмоции надо держать в кулаке.

Динамичная, хорошая игра. Я считаю, что мы подготовились к этому матчу должным образом, изучили соперника. Сегодня вовремя сработала спецбригада большинства, но не вовремя получили удаления, которые могли нас подвести. На арене была прекрасная атмосфера, благодарю за это болельщиков. Я всегда приезжаю в Минск с удовольствием, можно сказать, что приезжаю на родину», — приводит слова Федорова сайт КХЛ.