Сергей Федоров: "Времена, когда ЦСКА был базовым клубом сборной, давно прошли"

Главный менеджер ЦСКА по селекции Сергей Федоров не видит проблемы в том, что тренерский штаб Олега Знарка совмещает работу в СКА и сборной России, передает корреспондент "СЭ" Игорь ЕРОНКО. По его словам, времена, когда какой-то клуб был базовым для национальной команды, давно прошли.

- На Кубке Первого канала выступает сразу восемь человек из ЦСКА и всего семь из так называемого базового клуба сборной. Не связано ли это с тем, что тренерский штаб СКА совмещает должности и имеет возможность вызвать большое количество игроков из конкурирующего клуба? - вопрос Федорову.

- Наверное, кто-то видит в этом проблему. Но мы всегда понимали и понимаем, что работа в клубе - это работа на сборную, и если наши ребята выступают за нее - это большой плюс для нашего клуба. Конкурентные моменты остались в клубе. Когда человек приезжает в сборную, у него одна цель - хорошо сыграть, закрепиться, попасть на чемпионат мира. По поводу совмещения: у нас все тренеры - опытные люди, у них есть свое мнение, и если сейчас происходит совмещение, значит, так оно и должно быть. Почему? Потому что профессия тренера в КХЛ - это нелегкая профессия. Профессия тренера в КХЛ плюс в сборной - это двойная-тройная нагрузка. Поэтому, если они совмещают, значит, какие-то нюансы и быта тоже удалось совместить. Поэтому я за ту ситуацию, которая есть.

- Становится ли ЦСКА тем самым вторым базовым клубом сборной?

- Наверное, журналистам и болельщикам интересно об этом говорить. Но я думаю, что советские времена давно прошли. Сейчас все-таки мы в российском хоккее. Скажу так: нам очень приятно, когда в сборную приглашают наших ребят. Кто-то вчера не очень хорошо сыграл, кто-то средне, но это определенный опыт, который мы хотим, чтобы они получали.