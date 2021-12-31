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Сергей Федоров: «Вратарь «Йокерита» играл шестым полевым, это выбивало из ритма»

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Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал итог матча регулярного чемпионата КХЛ против «Йокерита» (2:3).

«Во-первых, поздравляю всех с наступающим Новым годом, — цитирует Федорова сайт КХЛ. — По игре могу сказать, что были у нас и хорошие моменты, и не очень. Мы продолжим работать над реализацией, уделим внимание игре без шайбы. Сегодня вратарь соперника сыграл шестым полевым, это выбивало из ритма и мешало захватить инициативу.

Соперника с победой, хорошая команда. Мы знали, что игроки «Йокерита» выздоравливают, возвращаются хоккеисты основного состава, поэтому готовились серьезно, но сложилось так. Есть пища для размышлений и поле для работы".

Благодаря этой победе «Йокерит» вышел на третье место в Западной конференции

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