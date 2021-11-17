Сергей Федоров: «Решение снять вратаря в овертайме было более-менее спонтанное»

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров поделился мнением об игре против московского «Динамо» (2:3 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— «Динамо» с победой. Хорошая была игра. Думаю, мы немного упустили ритм второго периода: много поперечных передач было, не совсем правильно сыграли небольшой отрезок этого периода, и потом игра нарушилась. Считаю, что помимо это отрезка выполнили определенные задачи, которые ставились. Ребята молодцы, старались, но, конечно, есть, над чем работать.

— Как прокомментируете решение снять вратаря в овертайме?

— В принципе, хоккейное решение на наш взгляд. Уже несколько матчей мы разговаривали с Евгением Корешковым о его опыте, когда он был в «Барысе». В какой-то степени сегодня хотелось выиграть и немножко реабилитироваться за второй период. Парни молодцы, моменты создали. Наверное, можно сказать, что не повезло немного. Решение, конечно, было плюс-минус спонтанное. Мы, как я уже сказал, в тренерском штабе проговаривали этот момент с Евгением Корешковым, поэтому решили попробовать. Хорошая игра, хотелось ее выиграть, дать парням определенный импульс. Я считаю, не справились с задачей — не забили.

Определенные договоренности у нас были. Мы имели представление о том, как это будет выглядеть. Техническая и тактическая составляющие игры в овертайме «3 на 3»: в случае владения шайбой нашей командой в зоне вратарь быстро меняется и четвертый выходит в зоне. У Евгения были хорошие иностранные игроки в «Барысе», они выполняли это и забивали. Мне понравился его опыт.

— Были ли готовы к такому решению игроки?

— У нас все отработано (улыбается).

— Может ли это стать трендом?

— Вы знаете, над этим надо поработать. Сегодня был пробный вариант. Я думаю, в какой-то мере это может стать трендом и в какой-то мере это определенное оружие, чтобы играть матч. Кто завладеет шайбой, кто выиграет вбрасывание, тот может иметь на такое шанс.

— Вы провели мощный отрезок после пропущенной шайбы.

— Насколько я помню, парни сами завелись, подбодрили друг друга. Мы перешли в 3 звена, что-то сложилось, что-то получилось, мы начали владеть инициативой и как-то сошлось. Как я уже сказал, во втором периоде один отрезок немножко испортил нам жизнь, но мы вернулись и достойно провели концовку матча. А буллиты есть буллиты.

— Что скажете об удалениях?

— Удаления — это всегда фактор. Ты играешь в меньшинстве, ты не владеешь инициативой, ты ловишь шайбу на себя, тратишь лишнюю энергию, как эмоциональную, так и физическую. Но это часть игры. С ребятами мы о дисциплине разговариваем постоянно. Удаления — это один из процессов, которым мы должны уделять определенное внимание и концентрацию.

— В каком состоянии Сведберг?

— У Виктора, к сожалению, какой-то вирус, температура. Борется. Я думаю, в течение двух-трех дней будет уже получше. И мы его увидим.

(Надежда Тонконог)