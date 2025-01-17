Сергей Федоров рассказал, сколько зарабатывал в «Металлурге»
Один из величайших игроков в истории мирового хоккея, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Федоров, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о своей зарплате в магнитогорском «Металлурге», за который выступал с 2009 по 2012 год.
— В «Магнитке» зарабатывали больше, чем в «Вашингтоне»?
— Разумеется. Формально зарплата оставалась такой же, как в мой последний энхаэловский сезон, — четыре миллиона долларов в год. Но в США налоги 50 процентов, а в России — 13. Плюс бонус за подписание, хорошие премии.
— В «Вашингтоне» остаться не предлагали?
— Клуб странно себя повел. Контракт закончился. В июне 2009-го в Лас-Вегасе награждали лауреатов сезона. Меня пригласили на церемонию — вручал Саше Овечкину «Харт Трофи». Там были и менеджеры «Вашингтона», включая генерального, Джорджа Макфи. Я звонил ему, просил о встрече, хотел прояснить собственное будущее. В ответ тишина. Даже говорить со мной не пожелали.
— Обиделись?
— Удивления было больше, чем обиды. Да, тогда в «Вашингтон» взяли сразу 11 игроков с односторонними контрактами. Но и я провел неплохой сезон. В Нью-Йорке в серии с «Рейнджерс» забросил победную шайбу в седьмом матче, вывел команду во второй раунд. А главное, мог еще многое дать молодым хоккеистам — тому же Овечкину, Семину, Бэкстрему...
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|46
|36
|10
|74
|2
|Динамо М
|45
|28
|17
|59
|3
|ЦСКА
|44
|26
|18
|59
|4
|Северсталь
|46
|28
|18
|57
|5
|Спартак
|44
|26
|18
|57
|6
|Динамо Мн
|46
|25
|21
|56
|7
|СКА
|45
|25
|20
|55
|8
|Торпедо
|45
|20
|25
|48
|9
|Куньлунь РС
|45
|20
|25
|44
|10
|Витязь
|44
|17
|27
|39
|11
|Сочи
|44
|13
|31
|30
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|47
|29
|18
|63
|2
|Сал. Юлаев
|44
|29
|15
|60
|3
|Ак Барс
|44
|28
|16
|58
|4
|Металлург Мг
|46
|28
|18
|58
|5
|Автомобилист
|44
|25
|19
|56
|6
|Авангард
|44
|23
|21
|49
|7
|Адмирал
|45
|20
|25
|47
|8
|Сибирь
|44
|19
|25
|43
|9
|Лада
|44
|18
|26
|42
|10
|Нефтехимик
|45
|14
|31
|40
|11
|Амур
|46
|10
|36
|25
|12
|Барыс
|47
|10
|37
|25
|17.01
|15:30
|
Сибирь – Локомотив
|- : -
|17.01
|16:30
|
Авангард – ЦСКА
|- : -
|17.01
|17:00
|
Сал. Юлаев – Автомобилист
|- : -
|17.01
|19:30
|
Спартак – Куньлунь РС
|- : -
|17.01
|19:30
|
Нефтехимик – Трактор
|- : -
|17.01
|19:30
|
Динамо М – Сочи
|- : -