Сергей Федоров рассказал о тактике игры ЦСКА в овертаймах
Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров дал комментарий после завершения матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (2:3 ОТ).
— Команду СКА с победой. К сожалению, нам не удалось сыграть первый и второй периоды так, как мы хотели. Благодарен ребятам, что в третьем сыграли так, как мы умеем, можем и хотим. Но в овертайме не смогли защитить свои ворота. Как говорится, есть над чем работать. Переварим эту игру, наши действия и будем работать над тем, чтобы играть все 60+ минут.
— Существуют варианты, при которых вы не будете менять вратаря на полевого в овертайме?
— Да, вот сегодня такой был.
— Но он пытался убегать. Было, значит, решение сменить?
— Был и такой, и такой варианты.
— В продолжение вопроса про вратарей — как часто вы на тренировках отрабатываете эти 4 на 3?
— Именно такую ситуацию практически не отрабатываем на тренировках. Уделяем внимание другим моментам. Это ситуация в конце игры — обе команды прошло 60 минут, играют в овертайме, поэтому это уже на смекалку, на волю игроков, как они посчитают нужным — так и сыграют. Ворота с вратарем или без вратаря — это не в наших, так скажем, головах. У нас численное преимущество, мы играем 4 на 3, владеем шайбой и создаем моменты. Достаточно просто мы просим наших ребят играть в таких ситуациях.
— А какие ключевые моменты, чтобы не было потерь?
— Ну, все, конечно, я вам не расскажу. Но, думаю, самое главное — владеть шайбой и желательно подальше от своих ворот, а дальше — 4 на 3, большинство. Остановимся на этом.
— А защитнику в таких ситуациях можно бросать от синей? Ведь велика вероятность перехвата.
— Если у нас на одного игрока больше, то надо угрожать воротам, для того эта ситуация и создается.
Дополнительная информация:
https://www.ska.ru/news/view/ska-tsska-priess-konfierientsiia-15/
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