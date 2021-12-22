Сергей Федоров рассказал о тактике игры ЦСКА в овертаймах

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров дал комментарий после завершения матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (2:3 ОТ).

— Команду СКА с победой. К сожалению, нам не удалось сыграть первый и второй периоды так, как мы хотели. Благодарен ребятам, что в третьем сыграли так, как мы умеем, можем и хотим. Но в овертайме не смогли защитить свои ворота. Как говорится, есть над чем работать. Переварим эту игру, наши действия и будем работать над тем, чтобы играть все 60+ минут.

— Существуют варианты, при которых вы не будете менять вратаря на полевого в овертайме?

— Да, вот сегодня такой был.

— Но он пытался убегать. Было, значит, решение сменить?

— Был и такой, и такой варианты.

— В продолжение вопроса про вратарей — как часто вы на тренировках отрабатываете эти 4 на 3?

— Именно такую ситуацию практически не отрабатываем на тренировках. Уделяем внимание другим моментам. Это ситуация в конце игры — обе команды прошло 60 минут, играют в овертайме, поэтому это уже на смекалку, на волю игроков, как они посчитают нужным — так и сыграют. Ворота с вратарем или без вратаря — это не в наших, так скажем, головах. У нас численное преимущество, мы играем 4 на 3, владеем шайбой и создаем моменты. Достаточно просто мы просим наших ребят играть в таких ситуациях.

— А какие ключевые моменты, чтобы не было потерь?

— Ну, все, конечно, я вам не расскажу. Но, думаю, самое главное — владеть шайбой и желательно подальше от своих ворот, а дальше — 4 на 3, большинство. Остановимся на этом.

— А защитнику в таких ситуациях можно бросать от синей? Ведь велика вероятность перехвата.

— Если у нас на одного игрока больше, то надо угрожать воротам, для того эта ситуация и создается.