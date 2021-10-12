Сергей Федоров рассказал о кадровых проблемах ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров после завершения матча регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака» (1:0) рассказал о кадровых проблемах команды.

— С чем связано отсутствие Константина Окулова?

— Константин работает по индивидуальной программе, он работает над усилением своей игры, особенно игры с шайбой. Это тренерское решение.

— Никита Сошников выбыл на длительное время?

— По Никите будет понятно, наверное, в ближайшие два дня. Как я понимаю, восстановление идет полным ходом. Я думаю, что со дня на день получим хорошие новости.

— Много потерь в составе у ЦСКА, тяжело ли с этим справляться?

— Я думаю, что каждая команда пройдет через такой период потерь в составе, сезон длинный. Конечно, нам бы не хотелось играть без многих игроков основного состава в самом начале сезона. Это сложно, но парни мобилизованы, парни сплотились. Мы стараемся тренерским штабом дать им оптимальные условия в игре и в тренировочном процессе, чтобы они были готовы.

— Могли бы чуть подробнее рассказать про Константина Окулова?

— Как я уже сказал, идет процесс. Константин работает по индивидуальной программе. И с шайбой, и без шайбы он может и, я думаю, в ближайшем будущем будет играть правильно, играть на команду. Поэтому не вижу большой проблемы. Были сделаны определенные выводы по нескольким прошлым играм. И он должен подтянуть это направление. С его мастерством он может сделать это в очень короткий период времени. У нас хороший контакт. Все мы люди. Это профессиональная тема. Все знают, на что и как мы работаем. Как я сказал в начале, это процесс для всей команды, для каждого игрока. Думаю, что в ближайшем будущем мы преодолеем все эти моменты и будем очень крепким коллективом и очень крепкой командой на льду.