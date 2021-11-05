Сергей Федоров: «Рад, что Григоренко прорвало, что он забил хорошие голы, вовремя

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Витязя» (6:5 Б).

— Сложный, конечно, матч со всех сторон для нас: в плане удалений, в плане игровой дисциплины. Не хотелось бы столько играть в меньшинстве. Ребята, которые играют в меньшинстве у нас на постоянной основе, могут получить травму. Разговаривали об этом с командой. Но не получилось все то, что обсуждали.

Нас — с победой. Дотерпели, сравняли вовремя. Соперник — очень динамичны, были хорошие скорости. Это был хороший тест для нас в преддверии следующей игры с командой СКА.

— Победа со счетом 6:5 радует больше, чем со счетом 1:0?

— Победа есть победа. Парни старались, дожали. Где-то повезло, забили вовремя. Если после счета 1:0 или 6:5 написано слово «Победа», я уважаю это. Но, как тренера, меня волнует содержание нашей игры.

— Сегодня Григоренко вдохновение помогло?

— Я рад, что Мишу прорвало, что он забил хорошие голы, вовремя. Нападающий должен всегда забивать. И это сегодня ему удалось.

— Хотелось бы задать вам вопрос, как тренеру сборной. Среди кандидатов на поездку в Пекин называют Нестерова. Может ли Михаил Григоренко претендовать на попадание в команду с тем уровнем игры, который он сегодня показал.

— Наверное, стоит отметить, что все ребята могу себя зарекомендовать и попасть не только в списки сборной, но и на Евротур и Олимпиаду. Но одно «но» есть всегда: уровень игры, который достоин сборной, надо показывать не только в каждой игре, но и в каждой тренировке. Можно пожелать этим ребятам именно так себя вести в оставшееся время и до этапов Евротура, и до Олимпиады.