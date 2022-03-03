Сергей Федоров — о победе над «Локомотивом»: «Напряженный матч, команды играли очень плотно, особенно в средней и своих зонах обороны»
Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал второй победный матч в серии первого раунда плеф-офф против «Локомотива» и ответил на вопросы прессы.
— Напряженный матч, обе команды играли очень плотно, особенно в средней и своих зонах обороны. Нам не удалось забить первыми, что будет важно в следующем матче. Раз за ребят, что забили гол после практически сразу после пропущенной шайбы. Второй период был не самым лучшим в нашем исполнении, но выстояли. Нашли возможности забить в третьем, но на мой взгляд немножко эта игра для нас была не похожей в плане ритма и взаимодействия в тройках. Тем не менее, ребята молодцы, будем работать дальше.
— Вы затронули тему взаимодействия в тройках. В легионерском звене сегодня попеременно играли Абрамов, Мингачев и Григоренко. Почему именно этих нападающих легионерам ставили?
— В общем-то, первая игра сложилась с овертаймом, вторая тоже не совсем гладкая по ритму, поэтому пробовали разные сочетания. Но не могу не сказать, что, наверное, искали какие-то новые сочетания именно в те моменты, какие-то из них нас не устраивали. Ну и мы хотели, конечно, немного взбодрить ребят, показать, что мы отстаем в каком-то движении, моменте с шайбой и без нее.
— Вызывает большие вопросы катастрофическая игра в большинстве. Второй матч подряд не получается реализовать численное преимущество. Почему так происходит?
— Я думаю, причина минимум в том, что каждый матч на вес золота, каждый матч очень интенсивный. Мы играем против хорошо организованного соперника, который знает, как играть в обороне очень здорово, у них хорошее движение меньшинстве. У нас есть определенные проблемы в плане движения шайбы и взаимодействия между игроками. Понимаем, что у нас есть резервы, мы можем играть лучше, и в этом компоненте тоже.
— Не считаете, что все эти вопросы с тем, сколько забили в большинстве, какие-то свои ошибки не столь важными, потому что счет в серии 2:0 и сейчас ситуация лучше, чем могла бы быть?
— Ну вы знаете, я думаю, что в плей-офф все важно. Наверное, для рядового болельщика не совсем понятно, о чем мы здесь говорим, и вы совершенно правы, что-то какой-то счет есть, присутствует в серии, две игры выиграны, и в общем-то, не о чем беспокоиться. Но, к сожалению, мы профессиональная команда, и мы должны учесть определенные нюансы. Почему? Потому что сезон мы закончили в плане большинства, я считаю, хорошо. Но после такого длинного перерыва после того, как половина команды играла на олимпийских играх, половина здесь готовилась, для нас это пока серьезный вопрос. Хотелось бы другого, как вы правильно заметили.
— Как оцените игру Плотникова сегодня?
— Сергей молодец, считаем, что делает все необходимое и возможное для игры тройки и оказывается в нужном месте в нужное время. Не надо забывать, не боюсь хвалить ребят, что это командный вид спорта, это тройки, это двойки защитников, и Сергей в этой тройке делает полезный хороший опытный большой объем работы.
Счет в серии 2 — 0 в пользу ЦСКА. Следующая игра пройдет в Ярославле 5 марта.
(Надежда Тонконог)
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
0 - 1
|0 - 1
|
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 1
|0 - 1
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
1 - 0
|1 - 0
|
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
1 - 0
|1 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
2 - 0
|2 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
2 - 0
|2 - 0
|
Металлург - Барыс
|1 - 1
|4.03
|17:00
|
Сал. Юлаев – Сибирь
|- : -
|4.03
|19:30
|
СКА – Динамо Мн
|- : -
|4.03
|19:30
|
Динамо М – Северсталь
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ак Барс – Авангард
|- : -