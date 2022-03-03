Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал второй победный матч в серии первого раунда плеф-офф против «Локомотива» и ответил на вопросы прессы.

— Напряженный матч, обе команды играли очень плотно, особенно в средней и своих зонах обороны. Нам не удалось забить первыми, что будет важно в следующем матче. Раз за ребят, что забили гол после практически сразу после пропущенной шайбы. Второй период был не самым лучшим в нашем исполнении, но выстояли. Нашли возможности забить в третьем, но на мой взгляд немножко эта игра для нас была не похожей в плане ритма и взаимодействия в тройках. Тем не менее, ребята молодцы, будем работать дальше.

— Вы затронули тему взаимодействия в тройках. В легионерском звене сегодня попеременно играли Абрамов, Мингачев и Григоренко. Почему именно этих нападающих легионерам ставили?

— В общем-то, первая игра сложилась с овертаймом, вторая тоже не совсем гладкая по ритму, поэтому пробовали разные сочетания. Но не могу не сказать, что, наверное, искали какие-то новые сочетания именно в те моменты, какие-то из них нас не устраивали. Ну и мы хотели, конечно, немного взбодрить ребят, показать, что мы отстаем в каком-то движении, моменте с шайбой и без нее.

— Вызывает большие вопросы катастрофическая игра в большинстве. Второй матч подряд не получается реализовать численное преимущество. Почему так происходит?

— Я думаю, причина минимум в том, что каждый матч на вес золота, каждый матч очень интенсивный. Мы играем против хорошо организованного соперника, который знает, как играть в обороне очень здорово, у них хорошее движение меньшинстве. У нас есть определенные проблемы в плане движения шайбы и взаимодействия между игроками. Понимаем, что у нас есть резервы, мы можем играть лучше, и в этом компоненте тоже.

— Не считаете, что все эти вопросы с тем, сколько забили в большинстве, какие-то свои ошибки не столь важными, потому что счет в серии 2:0 и сейчас ситуация лучше, чем могла бы быть?

— Ну вы знаете, я думаю, что в плей-офф все важно. Наверное, для рядового болельщика не совсем понятно, о чем мы здесь говорим, и вы совершенно правы, что-то какой-то счет есть, присутствует в серии, две игры выиграны, и в общем-то, не о чем беспокоиться. Но, к сожалению, мы профессиональная команда, и мы должны учесть определенные нюансы. Почему? Потому что сезон мы закончили в плане большинства, я считаю, хорошо. Но после такого длинного перерыва после того, как половина команды играла на олимпийских играх, половина здесь готовилась, для нас это пока серьезный вопрос. Хотелось бы другого, как вы правильно заметили.

— Как оцените игру Плотникова сегодня?

— Сергей молодец, считаем, что делает все необходимое и возможное для игры тройки и оказывается в нужном месте в нужное время. Не надо забывать, не боюсь хвалить ребят, что это командный вид спорта, это тройки, это двойки защитников, и Сергей в этой тройке делает полезный хороший опытный большой объем работы.

Счет в серии 2 — 0 в пользу ЦСКА. Следующая игра пройдет в Ярославле 5 марта.

(Надежда Тонконог)