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3 марта, 23:05

Сергей Федоров — о победе над «Локомотивом»: «Напряженный матч, команды играли очень плотно, особенно в средней и своих зонах обороны»

Федоров прокомментировал победу ЦСКА над «Локомотивом» в серии первого раунда плеф-офф

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал второй победный матч в серии первого раунда плеф-офф против «Локомотива» и ответил на вопросы прессы.

— Напряженный матч, обе команды играли очень плотно, особенно в средней и своих зонах обороны. Нам не удалось забить первыми, что будет важно в следующем матче. Раз за ребят, что забили гол после практически сразу после пропущенной шайбы. Второй период был не самым лучшим в нашем исполнении, но выстояли. Нашли возможности забить в третьем, но на мой взгляд немножко эта игра для нас была не похожей в плане ритма и взаимодействия в тройках. Тем не менее, ребята молодцы, будем работать дальше.

— Вы затронули тему взаимодействия в тройках. В легионерском звене сегодня попеременно играли Абрамов, Мингачев и Григоренко. Почему именно этих нападающих легионерам ставили?

— В общем-то, первая игра сложилась с овертаймом, вторая тоже не совсем гладкая по ритму, поэтому пробовали разные сочетания. Но не могу не сказать, что, наверное, искали какие-то новые сочетания именно в те моменты, какие-то из них нас не устраивали. Ну и мы хотели, конечно, немного взбодрить ребят, показать, что мы отстаем в каком-то движении, моменте с шайбой и без нее.

— Вызывает большие вопросы катастрофическая игра в большинстве. Второй матч подряд не получается реализовать численное преимущество. Почему так происходит?

— Я думаю, причина минимум в том, что каждый матч на вес золота, каждый матч очень интенсивный. Мы играем против хорошо организованного соперника, который знает, как играть в обороне очень здорово, у них хорошее движение меньшинстве. У нас есть определенные проблемы в плане движения шайбы и взаимодействия между игроками. Понимаем, что у нас есть резервы, мы можем играть лучше, и в этом компоненте тоже.

— Не считаете, что все эти вопросы с тем, сколько забили в большинстве, какие-то свои ошибки не столь важными, потому что счет в серии 2:0 и сейчас ситуация лучше, чем могла бы быть?

— Ну вы знаете, я думаю, что в плей-офф все важно. Наверное, для рядового болельщика не совсем понятно, о чем мы здесь говорим, и вы совершенно правы, что-то какой-то счет есть, присутствует в серии, две игры выиграны, и в общем-то, не о чем беспокоиться. Но, к сожалению, мы профессиональная команда, и мы должны учесть определенные нюансы. Почему? Потому что сезон мы закончили в плане большинства, я считаю, хорошо. Но после такого длинного перерыва после того, как половина команды играла на олимпийских играх, половина здесь готовилась, для нас это пока серьезный вопрос. Хотелось бы другого, как вы правильно заметили.

— Как оцените игру Плотникова сегодня?

— Сергей молодец, считаем, что делает все необходимое и возможное для игры тройки и оказывается в нужном месте в нужное время. Не надо забывать, не боюсь хвалить ребят, что это командный вид спорта, это тройки, это двойки защитников, и Сергей в этой тройке делает полезный хороший опытный большой объем работы.

Счет в серии 2 — 0 в пользу ЦСКА. Следующая игра пройдет в Ярославле 5 марта.

(Надежда Тонконог)

Сергей Федоров
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК ЦСКА (Москва)
Кубок Гагарина
0
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Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
1/4 финала конференции Счет в серии
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
0 - 1
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
0 - 0
3. Северсталь - Динамо М
0 - 0
4. Северсталь - Динамо М
0 - 0
0 - 1
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 1
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
0 - 0
3. Авангард - Ак Барс
0 - 0
4. Авангард - Ак Барс
0 - 0
0 - 1
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
1 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
0 - 0
3. Динамо Мн - СКА
0 - 0
4. Динамо Мн - СКА
0 - 0
1 - 0
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
1 - 0
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
0 - 0
3. Сибирь - Сал. Юлаев
0 - 0
4. Сибирь - Сал. Юлаев
0 - 0
1 - 0
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
2 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
0 - 0
4. Нефтехимик - Трактор
0 - 0
2 - 0
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
2 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
0 - 0
4. Локомотив - ЦСКА
0 - 0
2 - 0
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
1 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
6 - 2
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Сал. Юлаев – Сибирь
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Динамо М – Северсталь
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