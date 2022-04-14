Федоров: «Выиграть помогла работа всего коллектива, особенно в плей-офф»

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал победу над СКА (3:0) в седьмом матче серии финала плей-офф Западной конференции.

«Серия напряженная. Поздравил ребят. Сказал, что мы выиграли два матча, потому что проигрывали в серии 2-3. Классный соперник, всю серию СКА хорошо двигал шайбу. Нам было нелегко. Их экстрапас вводит любого соперника в небольшую панику. Рад за команду. Сегодня была не менее важная игра, чем в Москве», — сказал Федоров.

Также Федоров заявил, что выиграть ЦСКА помогла работа всего коллектива, особенно в плей-офф.

«Эмоции я стараюсь не испытывать. Конечно, перед каждой игрой есть нервное волнение. Мои эмоции не важны, стараюсь не мешать команде готовиться к ответственным играм. А выиграть нам помогла работа всего коллектива, особенно в плей-офф. Мы почистили оборону и среднюю зону. Считаю, ребята выполнили тот объем работы, который мы хотели», — добавил Федоров.

ЦСКА выиграл серию со счетом 4-3. Московский клуб в четвертый раз подряд выходит в финал Кубка Гагарина. Соперником ЦСКА станет «Металлург» из Магнитогорска.