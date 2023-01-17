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Сегодня, 23:36

Главный тренер ЦСКА Федоров: «Понимали, что СКА имеет быстрых нападающих, готовились к быстрой игре»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал победу команды над СКА (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Понимали, что соперник имеет быстрых нападающих, готовились к быстрой игре. Ребята сыграли в ключевых ситуациях надежно, достаточно спокойно. Не без ошибок, но общий гол дал нам возможность забить те голы, которые мы забили, после чего довели игру до логического завершения. Парни проявили те качества, которые мы от них просили. Хочу поздравить Костю Окулова с 300-м очком в лиге, Никиту Нестерова с тем, что он стал лучшим снайпером среди защитников в истории ЦСКА, у Сережи Плотникова 450 очков в КХЛ. Правильные цифры наложились на правильную игру», — приводит слова Федорова пресс-служба КХЛ.

ЦСКА занимает 2-е место в турнирной таблице «Запада», набрав 73 очка за 51 матч. Московская команда отстает от лидера конференции — СКА на 11 очков.

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/01/17/508480.html
Сергей Федоров
Хоккей
КХЛ
ХК СКА
ХК ЦСКА (Москва)
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8 Динамо Мн 53 21 32 53
9 Северсталь 52 20 32 51
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11 Сочи 50 6 44 21
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