Сергей Федоров проиграл со счетом 0:4 первый матч в роли главного тренера
21:30
«Авангард» победил московский ЦСКА со счетом 4:0 в матче за Кубок Открытия сезона-2021/22 Континентальной хоккейной лиги
Таким образом, Сергей Федоров, возглавляющий московскую команду, начал тренерскую карьеру с поражения.
Федоров был назначен главным тренером ЦСКА в середине июля.
На этом посту он сменил Игоря Никитина, который с ЦСКА играл в финале Кубка Гагарина в прошлом сезоне.
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