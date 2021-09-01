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Сергей Федоров проиграл со счетом 0:4 первый матч в роли главного тренера

21:30
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«Авангард» победил московский ЦСКА со счетом 4:0 в матче за Кубок Открытия сезона-2021/22 Континентальной хоккейной лиги

Таким образом, Сергей Федоров, возглавляющий московскую команду, начал тренерскую карьеру с поражения.

Федоров был назначен главным тренером ЦСКА в середине июля.

На этом посту он сменил Игоря Никитина, который с ЦСКА играл в финале Кубка Гагарина в прошлом сезоне.

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Иван Шитик все материалы автора

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