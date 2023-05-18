Сергей Федоров признан лучшим тренером КХЛ в сезоне-2022/23

Сергей Федоров, возглавляющий ЦСКА, получил награду лучшему тренеру сезона-2022/23 в КХЛ.

На эту награду по итогам сезона также претендовали главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов и Зинэтула Билялетдинов, возглавляющий «Ак Барс».

29 апреля ЦСКА в седьмом матче финальной серии плей-офф КХЛ обыграл «Ак Барс» (3:2, 4-3) и во второй раз подряд выиграл Кубок Гагарина.

Федоров получил приз на церемонии закрытия сезона КХЛ. Специалист получил данную награду второй год подряд.