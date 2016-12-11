Сергей Федоров: "Плэтт присоединится к ЦСКА в течение недели"

Главный менеджер ЦСКА Сергей Федоров рассказал, когда клуб сможет рассчитывать на нападающего сборной Белоруссии Джефф Плэтт, а также отметил, что армейцы рассматривают кандидатуры нескольких игроков. Форвард выступал в КХЛ за минское "Динамо", "Локомотив" и ЦСКА. Всего в лиге он набрал 273 (148+125) очка в 438 матчах.

– По Плэтту остались определенные технические детали, в течение следующей недели он должен появиться у нас, – цитирует ТАСС Федорова. - Кроме Плэтта, скорее всего, больше никого из форвардов мы не возьмем, но мы смотрим еще пару игроков. Мне лично не жаль, что он тогда ушел после сезона. Я понимал его ситуацию, это решение и его самого, и его семьи, это решение надо уважать, мы приняли его, как оно есть.