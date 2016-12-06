Сергей Федоров: "Плэтт изъявил желание вернуться в КХЛ – ведем переговоры"

Генеральный менеджер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал информацию о возвращении в состав команды нападающего Джеффа Плэтта, в межсезонье перебравшегося в шведский "Векше".

– Плэтт изъявил желание вернуться в КХЛ, – сказал Федоров. – Это нас заинтересовало. На данный момент ведутся переговоры.

В прошлом сезоне 31-летний Плэтт набрал 35 (21+14) очков в 55 матчах регулярного чемпионата КХЛ за ЦСКА при показателе полезности "+20" и 10 (6+4) очков в 12 играх плей-офф при "+4". За "Векше" он отметился 15 (10+5) результативными баллами в 25 матчах SHL. (Игорь ЕРОНКО)