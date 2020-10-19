Сергей Федоров оценил качество игры в матче ЦСКА — СКА
03:12
Бывший хоккеист Сергей Федоров остался доволен качеством игры в матче регулярного чемпионата КХЛ между ЦСКА и СКА (3:1). По его мнению, московская команда выиграла засчет лучшей реализации моментов.
— Качество игры первого армейского дерби в сезоне лично в моих глазах было очень хорошим, — цитируют «Известия» Федорова. — Думаю, исход предопределило то, что одна команда использовала свои моменты, а другая — нет. Их было достаточно и у ЦСКА, и у СКА. Но с реализацией у хозяев площадки дело обстояло лучше, поэтому победа оказалась за ними.
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https://iz.ru/1075287/aleksei-fomin-pavel-gudkov/na-kone-tcska-oboshel-srazu-dvukh-konkurentov-v-kkhl
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