Бывший хоккеист Сергей Федоров остался доволен качеством игры в матче регулярного чемпионата КХЛ между ЦСКА и СКА (3:1). По его мнению, московская команда выиграла засчет лучшей реализации моментов.

— Качество игры первого армейского дерби в сезоне лично в моих глазах было очень хорошим, — цитируют «Известия» Федорова. — Думаю, исход предопределило то, что одна команда использовала свои моменты, а другая — нет. Их было достаточно и у ЦСКА, и у СКА. Но с реализацией у хозяев площадки дело обстояло лучше, поэтому победа оказалась за ними.