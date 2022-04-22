Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров объяснил решение заменить вратаря Ивана Федотова в конце третьего матча серии финала Кубка Гагарина против «Металлурга» (0:4, 1-2).

— Что с вашим вратарем Иваном Федотовым? Он пропустил 10 голов за два матча и показывал какие-то жесты. Может быть, ему психологически надо успокоиться?

— Десять голов пропустил не Ваня, а наша команда. Хотел бы это уточнить. 10 голов пропустила вся команда. Есть, о чем задуматься. Мы даже в начале этой игры имели несколько моментов. Их было немного, согласен. Про Ваню нечего говорить. Он занимается своим делом, держит нас в игре, помогает. Весь вопрос: как мы ему помогаем? Вратарь — последняя инстанция, а перед ним еще пять человек должны сработать вместе. Пока «Магнитка» демонстрирует неплохую скорость. Но я уверен, что мы в атаке можем показать такую же скорость. Пусть не всегда, но доставить некомфортное состояние защитникам «Магнитки» мы можем и, надеюсь, сделаем это.

Голкипера ЦСКА Ивана Федотова впервые поменяли по ходу игры в этом сезоне. До этого все свои матчи в регулярке и плей-офф вратарь ЦСКА сыграл без замены.