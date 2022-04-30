Сергей Федоров — о победе в Кубке Гагарина: «Как тренеру, надо все это еще осмыслить»

Сергей Федоров в первом сезоне на посту главного тренера ЦСКА привел команду к победе в Кубке Гагарина.

— Вы прошли школу Тихонова и Боумэна. Что-то от них перенимали?

— Конечно, эти великие тренера точно что-то дали мне, как игроку. Но, как тренеру, надо все это еще осмыслить. Какой-то экспромт, опираясь на опыт игрока, тоже был. Поэтому все в совокупности сыграло какую-то роль. Парни правильно отреагировали на это. Им большой и низкий поклон.

— Вы выиграли кубок в первый год тренерской карьеры. К чему теперь стремиться? Можно уходить из профессии?

— Можно и так сказать.

— А если серьезно, то какие у вас будут амбиции и цели?

— Знаете, хоккей — игра красивая, контактная. Это единоборство. Будем бороться дальше.