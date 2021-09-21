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Сергей Федоров: «Не всегда удается выходить из таких ситуаций, когда проигрываешь 0:1»

20:16
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Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса» (2:1 ОТ).

«Очень напряженная игра, обе команды играли на очень высоких скоростях. Игра шла до гола, что и случилось, хотя шайба была заброшена в неравных составах. Обе команды здорово играли с шайбой, защитникам было сложно обороняться. Все это смотрелось динамично. Считаю, что «Барыс» — отличная команда, которая умеет и любит играть с шайбой. Нам удалось стабилизировать определенный отрезок игры, но несколько раз не вовремя удалились. Это нарушило наш ритм движения. Не всегда удается выходить из таких ситуаций, когда проигрываешь 0:1. Обе команды показали хороший интенсивный хоккей, было много угроз воротам, отлично сыграли вратари. Хороший матч, мне очень понравилась эта игра», — приводит слова Федорова сайт КХЛ.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/09/21/489791.html

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Иван Шитик все материалы автора

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