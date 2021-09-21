Сергей Федоров: «Не всегда удается выходить из таких ситуаций, когда проигрываешь 0:1»

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса» (2:1 ОТ).

«Очень напряженная игра, обе команды играли на очень высоких скоростях. Игра шла до гола, что и случилось, хотя шайба была заброшена в неравных составах. Обе команды здорово играли с шайбой, защитникам было сложно обороняться. Все это смотрелось динамично. Считаю, что «Барыс» — отличная команда, которая умеет и любит играть с шайбой. Нам удалось стабилизировать определенный отрезок игры, но несколько раз не вовремя удалились. Это нарушило наш ритм движения. Не всегда удается выходить из таких ситуаций, когда проигрываешь 0:1. Обе команды показали хороший интенсивный хоккей, было много угроз воротам, отлично сыграли вратари. Хороший матч, мне очень понравилась эта игра», — приводит слова Федорова сайт КХЛ.