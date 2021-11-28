Сергей Федоров: «Не без ошибок, не бывает всегда гладко и четко»

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против рижского «Динамо» (3:2).

«Хорошая игра. Для нас продолжается длинная серия матчей. Мне понравились обе команды. Мы знали, что «Динамо» очень хорошо играло предыдущий матч с «Ак Барсом». Случайно упустили в конце третьего периода явную победу. Поэтому мы готовились и ждали очень быстрого настырного соперника, который любит играть в атаке, прессинговать в зоне нашей обороны. Парни молодцы: справились с таким давлением. Конечно, не без ошибок, не бывает всегда гладко и четко. Но я рад, что мы сыграли в тот хоккей, о котором мы говорим уже достаточно давно», — приводит слова Федоров сайт КХЛ.