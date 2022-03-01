Сергей Федоров назвал сроки восстановления Сергея Андронова

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров после завершения первого матча серии первого раунда плей-офф против «Локомотива» (4:3 ОТ) рассказал, как в строй вернется нападающий Сергей Андронов.

— Вопрос по Сергею Андронову. Ожидается его появление?

— Да, мы Сергея ждем, к сожалению, есть определенная травма нижней части тела, но доктора колдуют, делают все возможное, потому что Сергей несколько игр на Олимпиаде сыграл с этой травмой. Мы все взвешиваем и смотрим его прогресс заживления.