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Сегодня, 14:12

Сергей Федоров назвал главное отличие от тренера «Металлурга» Воробьева

Надежда Тонконог
Корреспондент
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Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров рассказал о различиях с наставником «Металлурга» Ильей Воробьевым, а также поделился ожиданиями от начала серии финала Кубка Гагарина.

— В чем вы схожи с Ильей Петровичем? И в чем принципиальное различие?

-Честно, даже не знаю. Как ни крути, все-таки это мой первый год, хотя я был с командой все эти годы. Я думаю, это не наша личная дуэль, а наработок, мыслей, которые были заложены аж с тренировочного лагеря. И в результате, проходя сезон, какие-то тренерские мысли, ходы интересные оттачивались, так сыграли, и обе команды вошли в финал. В моей ситуации у меня есть очень надежный тренерский штаб, который принял меня, помогал с первого дня и так, думаю, будет продолжаться до конца сезона, они здорово работали в олимпийскую паузу. Они здорово нашли какие-то мотивационные моменты для ребят, которые не попали в сборную. Не думаю, что это дуэль Федорова с Воробьевым.

— Все ли у вас здоровы в команде? Нет ли травм?

— Доктора не докладывали, что кто-то болеет. Вроде все в норме, все сегодня отработали.

— Что ожидаете от начала серии? Возможно ли такое, что лидеры снова уйдут в тень?

— Здесь, наверное, простой комментарий, кто-то играл лучше, кто-то находился в кондициях, которые вас не устраивают, что-то у тренерского штаба есть. Конечно, мы бы хотели что-то улучшить индивидуально у многих ребят. Но вы понимаете, это не 10 человек, а 22 на каждую игру. И как бы со стороны это ни смотрелось, мы команда, мы поддерживаем друг друга, ребята прекрасно понимают, где им надо добавить. Может быть, это не получается так скоро, как нашему тренерскому штабу хотелось. Но шанс за шансом они доказывают, что, может они не так хороши в атаке, но они отрабатывают в обороне, как пример взаимодействия. Команда — это живой организм, я считаю, он построен и действует. Да, мы могли что-то делать лучше, и мы будем делать лучше. Обе команды будут отдавать все силы. После этого хоккей в этом сезоне закончится, мы команда, будем исходить из этого момента. Все понимают и пытаются переварить ту информацию, которую мы им даем. И сыграть надо не лучше, а намного лучше. Плей-офф не подразумевает не стопроцентной отдачи, а двухсот и трехсотпроцентной, кто сколько может.

В финале Кубка Гагарина ЦСКА сыграет с «Металлургом». Первый матч команд пройдет 18 апреля в Магнитогорске.

Илья Воробьев
Сергей Федоров
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК ЦСКА (Москва)
Кубок Гагарина
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Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров поделился воспоминаниями об игре за «Металлург»

Федоров рассказал о состоянии лидеров ЦСКА перед финалом Кубка Гагарина
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
Финал КХЛ Счет в серии
Металлург - ЦСКА
Металлург - ЦСКА
0 - 0
1. Металлург - ЦСКА
0 - 0
2. Металлург - ЦСКА
0 - 0
3. ЦСКА - Металлург
0 - 0
4. ЦСКА - Металлург
0 - 0
0 - 0
Финалы конференций
Металлург - Трактор
Металлург - Трактор
4 - 1
1. Металлург - Трактор
3 - 2
2. Металлург - Трактор
4 - 6
3. Трактор - Металлург
1 - 2
4. Трактор - Металлург
0 - 6
5. Металлург - Трактор
2 - 1
4 - 1
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
3 - 4
1. СКА - ЦСКА
1 - 3
2. СКА - ЦСКА
2 - 1
3. ЦСКА - СКА
6 - 2
4. ЦСКА - СКА
2 - 3
5. СКА - ЦСКА
3 - 2
6. ЦСКА - СКА
3 - 1
7. СКА - ЦСКА
0 - 3
3 - 4
1/2 финала конференции
СКА - Спартак
СКА - Спартак
4 - 1
1. СКА - Спартак
1 - 6
2. СКА - Спартак
2 - 1
3. Спартак - СКА
1 - 2
4. Спартак - СКА
1 - 2
5. СКА - Спартак
2 - 1
4 - 1
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
4 - 3
1. Металлург - Авангард
1 - 8
2. Металлург - Авангард
5 - 7
3. Авангард - Металлург
2 - 5
4. Авангард - Металлург
1 - 5
5. Металлург - Авангард
5 - 2
6. Авангард - Металлург
5 - 1
7. Металлург - Авангард
4 - 0
4 - 3
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
1. ЦСКА - Динамо М
3 - 2
2. ЦСКА - Динамо М
4 - 2
3. Динамо М - ЦСКА
1 - 2
4. Динамо М - ЦСКА
3 - 6
4 - 0
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
4 - 2
1. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 1
2. Трактор - Сал. Юлаев
4 - 1
3. Сал. Юлаев - Трактор
3 - 1
4. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 7
5. Трактор - Сал. Юлаев
2 - 1
6. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 2
4 - 2
1/4 финала конференции
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
4 - 3
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Северсталь
5 - 2
6. Северсталь - Динамо М
3 - 2
7. Динамо М - Северсталь
2 - 1
4 - 3
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
3 - 4
4 - 0
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
2 - 4
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
2 - 3
5. Ак Барс - Авангард
4 - 3
6. Авангард - Ак Барс
2 - 0
2 - 4
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
3 - 6
5. Сал. Юлаев - Сибирь
3 - 2
4 - 1
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
4 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
6 - 2
3. Барыс - Металлург
3 - 5
4. Барыс - Металлург
2 - 5
5. Металлург - Барыс
3 - 1
4 - 1
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
2 - 3
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 4
4 - 0
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
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18.04 17:00
Металлург – ЦСКА
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