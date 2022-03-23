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23 марта, 23:06

Сергей Федоров: «Надо было завестись и понять, что слово хоккей подразумевает единоборства»

Надежда Тонконог
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Сергей Федоров.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров поделился эмоциями после победной четвертой игры второго раунда плей-офф против московского «Динамо» (6:3).

— ЦСКА с победой, ребят с победой, непростое начало для всех нас: тренерского штаба, команды. Наверное, можно сказать, первый раз оказался в такой ситуации, хотя команда была готова. Ну это хоккей, без ошибок тут не обойтись, рад за ребят, что смогли перестроиться. Концовку даже первого периода, последние 7-9 минут уже мы играли в свой хоккей, это дало определенную надежду. Разговор был серьезный после первого периода. Соперник был очень хорош, организован, были близкие игры, счет мог уйти и в ту, и в другую сторону. Рад за нас, смогли среагировать, забить вовремя голы. Наши ребята из 3-4 звена смогли внести очень хорошую лепту. Рад за наш коллектив, идем дальше.

— Первые 10 минут чем объясняете?

— В моем понимании есть достаточно причин, но постараюсь перечислить основные. Где-то наша уверенность в какой-то момент переросла в самоуверенность, это нормальный процесс, как тренерский штаб мы это понимали, мы столкнулись с небольшой паузой от наших ребят, хотя, они, я уверен, тоже понимали, как надо готовиться к таким играм. Не знаю, сколько у нас в команде ребят, которые прошли все 8 игр в плей-офф с разными соперниками, очень близкие были игры по счету. И в этой серии такая же ситуация, поэтому, это одна из других причин. Мы уже это адресовали, парни молодцы, среагировали и начали играть правильно.

23&nbsp;марта. &laquo;Динамо&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА&nbsp;&mdash; 3:6. Эпический провал. ЦСКА отправил «Динамо» в отпуск самым болезненным образом

— Невероятный камбэк. Что вы сказали в перерыве ребятам?

— Конечно, мы уважаем соперников и тренерский штаб «Динамо». Как я уже сказал, состоялся определенный разговор, где-то и повышенные тона были, это нормальная ситуация. Мы обратили внимание на наших ведущих игроков и на тех игроков, которые были обязаны прибавить в исполнении своих прямых обязанностей: игра с шайбой, игра без шайбы. Надо было завестись и понять, что слово хоккей подразумевает единоборства, в основном все единоборства — игра один против одного, да, хоккей игра 5 на 5 плюс 2 вратаря, получается, 6 на 6, но мы всегда понимаем, что единоборство один в один и так далее. Могу опять сказать, что команда среагировала правильно не только на повышенный тон, но и вспомнила, что мы можем и умеем играть, делать элементы с шайбой и без шайбы достаточно легко и свободно, может быть поэтому смотрелось со стороны, что команда играла хладнокровно. Пару слов в этом компоненте мы сказали после первого периода.

— Не было сегодня Гилмора. Почему?

— Джон отдохнул одну игру, с ним все в порядке. Мы решили, что пойдем в семь защитников, Джон готовится в нормальном режиме. Он большая составляющая нашей команды.

— Почему не поменяли Федотова?

— Банально отвечу, что один в поле не воин. Вратарю надо помогать, от вратаря идет игра, я считаю, что Иван нормально играл, хорошо играл. Соперник был быстрее во многих компонентах, особенно в начале игры. Честно скажу, даже мысли не было, что мы что-то упустим или упустили. Мы сохранили спокойствие, сохранили голову, счет, конечно, был достаточно большой и глубокий для таких игр плей-офф, и не факт, что получится в следующий раз, но о следующем разе мы в другой раз поговорим. На данный момент Иван сделал свое дело, наша задача была организовать вокруг него плотную оборону, помощь, взаимодействие наших и защитников, и нападающих. Я считаю, что в конце первого периода мы начали более-менее правильные вещи делать.

— Почему все-таки отказались от игры первым номером на выезде? Берегли силы?

— Силы мы не берегли в общем-то никогда, потому что, когда начинаешь что-то беречь, выходит все наоборот. Не считаю, что мы что-то делали от печки, но в данной ситуации сегодня после первых 10 минут пришлось напомнить ребятам, как мы играем, что мы умеем. Хотя, реально не все складывалось в пользу следующей ситуации. Нашли силы, нашли волю, поверили друг в друга и пошли вперед.

ЦСКА одержал четвертую победу в серии подряд (4-0). Красно-синие первыми вышли в полуфинал Кубка Гагарина.

Сергей Федоров
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ХК Динамо (Москва)
ХК ЦСКА (Москва)
Кубок Гагарина
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2 - 2
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3. Сал. Юлаев - Трактор
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4. Сал. Юлаев - Трактор
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0 - 0
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