Сергей Федоров: «Локомотив» здорово сыграл в овертайме и заслуженно победил»
21:36
Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива» (2:3 ОТ).
«Напряженная игра для нас. Не удержали преимущество в счете. «Локомотив» здорово сыграл в овертайме и заслуженно победил. Мы проанализируем все моменты, постараемся сделать выводы, отработать ударно эту неделю без игр и снова попытаться сыграть в хороший хоккей после Евротура», — цитирует тренера сайт ЦСКА.
Дополнительная информация:
https://cska-hockey.ru/news/matchi/sergey_fedorov_postaraemsya_udarno_otrabotat_etu_nedelyu_bez_igr/
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