Сергей Федоров: «Локомотив» здорово сыграл в овертайме и заслуженно победил»

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива» (2:3 ОТ).

«Напряженная игра для нас. Не удержали преимущество в счете. «Локомотив» здорово сыграл в овертайме и заслуженно победил. Мы проанализируем все моменты, постараемся сделать выводы, отработать ударно эту неделю без игр и снова попытаться сыграть в хороший хоккей после Евротура», — цитирует тренера сайт ЦСКА.