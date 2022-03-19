Сергей Федоров: «Интересный хоккей для зрителей, сложно что-то добавить»
Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров подвел итоги второй игры второго раунда плей-офф против московского «Динамо» (3:2).
— Второй период немножко более сумбурный оказался с нашей стороны, но ребята молодцы, собрались. Скорости были очень высокие. Но закончили все-таки второй период с перевесом в одну шайбу, третий период, собрали волю в кулак и выполнили определенные моменты, которые мы хорошо делаем, особенно под давлением. Ребята молодцы, рад за них, рад за клуб, хорошая победа для нас.
— Судя по динамике счета, создавалось впечатление игры «кошки-мышки». Несколько слов об этом.
— Интересный хоккей для зрителей, сложно что-то добавить. Мы прекрасно понимаем, что мы немного неправильно распоряжались шайбой в средней зоне, поэтому получился вот такой немножко сумбурный второй период.
— Заметили прибавление болельщиков на трибунах?
— Болельщики на трибунах — праздник хоккея, я думаю, ребятам приятнее играть в такой атмосфере. Не скажу, что прямо концентрировался или что-то такое заметил, но, по-моему, все матчи, которые проходили здесь на ЦСКА Арене, были достаточно полными в плане заполняемости трибун болельщиками. Это здорово.
— В чем была проблема во втором периоде? Соперник больше давил.
— Я думаю, тут не одна проблема, тут несколько их. Во-первых, скорости. Во-вторых, как я уже сказал, шайба не была доведена до лицевой линии в зоне обороны «Динамо», команда соперника смогла контратаковать нас во время наших смен. У нас была определенный опыт в регулярном сезоне, во вторых периодах мы немного не дорабатывали в этом плане и получали острые контратаки, сегодня это еще раз подтвердилось, мы, конечно, проведем определенный разбор этой ситуации и в следующей игре нам удастся сыграть попроще и поглубже.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
СКА - Спартак
СКА - Спартак
0 - 1
|0 - 1
|
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
0 - 1
|0 - 1
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
2 - 0
|2 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|1 - 1
|1/4 финала конференции
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|19.03
|14:30
|
Трактор – Сал. Юлаев
|4 : 1
|19.03
|17:00
|
ЦСКА – Динамо М
|4 : 2