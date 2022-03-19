Сергей Федоров: «Интересный хоккей для зрителей, сложно что-то добавить»

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров подвел итоги второй игры второго раунда плей-офф против московского «Динамо» (3:2).

— Второй период немножко более сумбурный оказался с нашей стороны, но ребята молодцы, собрались. Скорости были очень высокие. Но закончили все-таки второй период с перевесом в одну шайбу, третий период, собрали волю в кулак и выполнили определенные моменты, которые мы хорошо делаем, особенно под давлением. Ребята молодцы, рад за них, рад за клуб, хорошая победа для нас.

— Судя по динамике счета, создавалось впечатление игры «кошки-мышки». Несколько слов об этом.

— Интересный хоккей для зрителей, сложно что-то добавить. Мы прекрасно понимаем, что мы немного неправильно распоряжались шайбой в средней зоне, поэтому получился вот такой немножко сумбурный второй период.

— Заметили прибавление болельщиков на трибунах?

— Болельщики на трибунах — праздник хоккея, я думаю, ребятам приятнее играть в такой атмосфере. Не скажу, что прямо концентрировался или что-то такое заметил, но, по-моему, все матчи, которые проходили здесь на ЦСКА Арене, были достаточно полными в плане заполняемости трибун болельщиками. Это здорово.

— В чем была проблема во втором периоде? Соперник больше давил.

— Я думаю, тут не одна проблема, тут несколько их. Во-первых, скорости. Во-вторых, как я уже сказал, шайба не была доведена до лицевой линии в зоне обороны «Динамо», команда соперника смогла контратаковать нас во время наших смен. У нас была определенный опыт в регулярном сезоне, во вторых периодах мы немного не дорабатывали в этом плане и получали острые контратаки, сегодня это еще раз подтвердилось, мы, конечно, проведем определенный разбор этой ситуации и в следующей игре нам удастся сыграть попроще и поглубже.