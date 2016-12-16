Сергей Федоров: "Хотел бы пожелать всем ребятам играть в КХЛ минимум до 24-25 лет"

Главный менеджер ЦСКА по селекции Сергей Федоров считает, что хоккеистам стоит переезжать в НХЛ не раньше 24-25 лет. Тем не менее он понимает, что североамериканская лига является мечтой и серьезной проверкой.
– В каком возрасте оптимально перебираться за океан?
– Я каждый год сталкиваюсь с этой проблемой, у меня каждый год могло уехать из ЦСКА по нескольку человек. Я хотел бы пожелать всем ребятам играть в КХЛ минимум до 24-25 лет. Конечно, НХЛ – это мечта, это лучшая лига в мире, это серьезная проверка. Ехать туда пробовать себя – это неправильный подход, туда надо ехать играть, сразу показывая серьезный уровень. (Игорь ЕРОНКО)
Марио66
karlikf1, хоть одного хоккеиста лично знаешь?
16:00 16 декабря
Flo
Да Сарежа, правильно и зарплаты как на заводе и паспорта отбирать до 25 а лучше вообще им не выдавать. А как денюжку потерянную восстановишь, ну или кто из несознательных хоккееров, недостающее занесет, так пущай летят куды хотят.
13:11 16 декабря
karlikf1
А сейчас менталитет у молодого поколения иной, нежели раньше: попробовать себя там, там, там, тут - авось где-нибудь, да попрёт. Посмотрите на молодёжь. Никто ведь не хочет работать слесарем, плотником, сапожником, работать на заводе, на производстве. Все хотят быть руководителями, иметь свой высоко доходный бизнес, огромную квартиру в московском пентхаусе, прям как в современных. Причём чтобы всё это было сразу, играючи, чтобы было много девок и машин. Чем отличаются хоккеисты по менталитету? Думаю, что ничем. Им - вон, сразу НХЛ подавай, плей-офф, а таланта нет и 1/10 от таланта того же самого Фёдорова в молодости, Буре, Могильного и других наших замечательных хоккеистов конца 80-х - начала 90-х. У них сейчас в головах не хоккей, а девки, айфоны, другие гаджеты, соцсети, инстаграммы, твиттеры, пляжи курортов, селфи со своими губастыми тёлками, фотосессии. Ну и НХЛ между делом.
13:06 16 декабря