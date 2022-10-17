Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 22:55

Сергей Федоров доволен игрой ЦСКА против московского «Динамо»

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров отреагировал на результат матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Динамо» (3:1)

«Очень хорошая игра. Начало было не за нами. Возможно мы волновались или может наложили свой отпечаток четыре дня, которые мы были без игровой практики. Ребята прекрасно понимали, что соперник был быстрый, нацеленный на атаку, создающий давление в впереди. Мы вовремя забили, выстояли в меньшинстве. Хотелось другой игры в деталях, на данный момент нам есть над чем работать», — цитирует Федорова Legalbet.

Это пятая подряд победа ЦСКА. Клуб занимает 4-е место в турнирной таблице Западной конференции, «Динамо» располагается на 2-й строчке.

Источник: https://legalbet.ru/news/fyodorov-o-pobede-nad-dinamo-vovremya-zabili-i/
Сергей Федоров
ХК Динамо (Москва)
ХК ЦСКА (Москва)
0
Читайте также
ЦСКА и «Спартак» подарили нам смесь ММА и шахмат. Вот как Федотов и Абаскаль влияли на игру
«Золотой мяч» — у Бензема. Игра француза — самое невероятное, что было в прошлом сезоне
На актера Смольянинова составлен протокол о дискредитации российской армии
Начальника мобилизационного управления Петербурга освободили от должности
Адвокат заявил об отъезде Овсянниковой в одну из стран Европы
Что объединяет гаубицы и современные беспилотники: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ЦСКА обыграл московское «Динамо», одержав пятую победу подряд

Кудашов: «Гол, который мы пропустили в конце периода, стал решающим. Это просто детский сад»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 19 17 2 35
2 Динамо М 20 13 7 29
3 Локомотив 18 11 7 25
4 ЦСКА 18 11 7 25
5 Торпедо 19 11 8 23
6 Спартак 20 9 11 23
7 Витязь 19 10 9 23
8 Северсталь 19 9 10 21
9 Куньлунь 20 8 12 19
10 Динамо Мн 19 7 12 18
11 Сочи 17 3 14 9
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 19 14 5 29
2 Металлург 19 13 6 28
3 Барыс 20 11 9 23
4 Сал. Юлаев 18 10 8 23
5 Сибирь 21 10 11 22
6 Ак Барс 18 8 10 20
7 Адмирал 19 8 11 18
8 Нефтехимик 20 8 12 17
9 Трактор 20 7 13 17
10 Авангард 19 7 12 16
11 Амур 19 5 14 13
Результаты / календарь
8.10
9.10
10.10
11.10
12.10
13.10
14.10
15.10
16.10
17.10
18.10
19.10
20.10
21.10
22.10
23.10
18.10 12:30
Адмирал – Витязь
 - : -
18.10 19:00
Северсталь – Локомотив
 - : -
18.10 19:10
Динамо Мн – Сочи
 - : -
18.10 19:30
Спартак – Сал. Юлаев
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости