Сергей Федоров доволен игрой ЦСКА против московского «Динамо»

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров отреагировал на результат матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Динамо» (3:1)

«Очень хорошая игра. Начало было не за нами. Возможно мы волновались или может наложили свой отпечаток четыре дня, которые мы были без игровой практики. Ребята прекрасно понимали, что соперник был быстрый, нацеленный на атаку, создающий давление в впереди. Мы вовремя забили, выстояли в меньшинстве. Хотелось другой игры в деталях, на данный момент нам есть над чем работать», — цитирует Федорова Legalbet.

Это пятая подряд победа ЦСКА. Клуб занимает 4-е место в турнирной таблице Западной конференции, «Динамо» располагается на 2-й строчке.