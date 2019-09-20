Сергей Федоров: «ЦСКА показывает хороший хоккей, который приносит результат»

Член наблюдательного совета ЦСКА Сергей Федоров оценил старт сезона в исполнении армейцев.

— На мой взгляд, команда на ходу. Мы показываем хороший хоккей, который приносит результат, — цитирует Федорова официальный сайт ЦСКА. — Да, было две осечки в матчах с «Авангардом» и «Торпедо», но я думаю, что по их итогам были сделаны правильные выводы. Самое главное, чтобы ребята понимали, что когда они что-то говорят, они должны потом выходит на лед, и там доказывать свои слова. Чтобы две картинки: то, что они сказали, и то, что показали на льду — совпадали. От этого зависит очень многое. Но пока, как я уже сказал, наша команда на ходу. Дай Бог, чтобы и дальше так продолжалось. Мы знаем какой объем работы проводят и тренерский штаб, и игроки, и верим в команду.

— То, что ЦСКА сразу провел несколько матчей против серьезных соперников — «Авангарда», «Ак Барса», СКА и «Локомотива», пойдет команде только на пользу?

— Однозначно да. Я считаю, что чем больше матчей с такими соперниками, тем лучше.

— Список лучших бомбардиров КХЛ сейчас возглавляет Кирилл Капризов, а на четвертом месте идет его партнер по звену Михаил Григоренко. За счет чего, на ваш взгляд, они смогли так ярко начать сезон?

— Они не первый год играют вместе, понимают друг друга. Это, конечно, им здорово помогает.

— Отличное взаимопонимание отличало «Русскую Пятерку» в «Детройте», частью который были вы. Если помечтать, то смогли бы Капризов или Григоренко вписаться в нее?

— Воздержусь от комментариев. Все-таки, очень сложно рассуждать на эту тему. Да и если ребята прочитают, у них могут появиться не те мысли. В принципе, вероятность всегда есть.

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