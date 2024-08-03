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3 августа, 23:52

Сергей Черкас заявил, что в СКА Кузнецов забудет о проблемах

Виктория Кравченко
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Бывший вратарь СКА Сергей Черкас считает, что Евгений Кузнецов в команде забудет о тех проблемах, которые были у него в НХЛ.

— Чем опасен Евгений Кузнецов для вратарей?

— Очень техничный игрок, великолепные руки, видит площадку, ворота. Может исполнить не только буллит в своем стиле, о чем все прекрасно знают, но и любой игровой момент. В плане созидания Женя очень полезен, способен создать момент «из ничего» и решить исход игры.

— А его «ментальные проблемы», от которых он пытался избавиться в НХЛ?

— Вы знаете, в Европе и в Америке в головах многих сейчас «ментальные проблемы». Вы же видите, что творится, какая проходит Олимпиада — смотреть ее страшно, детям показывать нельзя. Думаю, попав Россию, Кузнецов забудет о проблемах, которые у него были, сосредоточится на хоккее, принесет пользу себе, СКА и всей КХЛ, — цитирует Черкаса «РБ Спорт».

В среду, 31 июля, клуб из Санкт-Петербурга объявил о подписании четырехлетнего соглашения с 32-летним хоккеистом.

Источник: РБ Спорт
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