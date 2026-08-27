Брылин — о работе в минском «Динамо»: «Для меня тут много нового, но я потихоньку вхожу в эту роль»
Главный тренер минского «Динамо» Сергей Брылин рассказал о состоянии команды и поделился впечатлениями от работы в новом клубе.
— Довольны ли состоянием игроков?
— Все команды находятся под нагрузками, сегодня мы были не так свежи, как хотелось бы.
— Каковы ваши впечатления от работы в новом месте?
— Отличные, крутые условия, у нас хороший коллектив, все игроки горят желанием и хотят получать удовольствие от игры. У нас много англоговорящих ребят, поэтому стараемся со всеми найти общий язык. Для меня тут много нового, но я потихоньку вхожу в эту роль.
Брылин начал тренерскую карьеру в качестве консультанта фарм-клуба «Нью-Джерси Девилз», где отвечал за развитие молодых игроков. С 2012 по 2022 год был помощником главных тренеров в клубах системы «Нью-Джерси» в АХЛ. С 2022-го по 2026-й входил в тренерский штаб основной команды. В общей сложности наставник отработал в системе «Девилз» 14 лет.
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