Сергей Андронов: «В том состоянии от меня не было бы толку, была опасность усугубить»

Нападающий ЦСКА Сергей Андронов подвел итоги первого матча плей-офф финала Западной конференции КХЛ против СКА (3:1, 1-0).

«Тяжело было вкатиться, поймать темп. Но ничего — шаг за шагом придет понимание. Поймаю темп и все будет нормально. Травмы — это всегда такой момент... Особенно, когда идут важные матчи плей-офф. Мне нужно было время, чтобы выздороветь. В том состоянии от меня не было бы толку, была опасность усугубить.

Спасибо ребятам, что выиграли две серии и дали мне возможность выйти. Не могу сказать, что вкатился до конца. Идет плотная игра, чувствовать шайбу не приходится. Идет работа ради работы, но это плей-офф. Буду добавлять с каждым матчем», — цитирует Андронова сайт КХЛ.

ЦСКА, не потерпевший ни одного поражения в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина, вышел вперед в серии до четырех побед — 1-0. Вторая встреча пройдет в Санкт-Петербурге 4 апреля.