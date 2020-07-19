Сергей Андронов: «У игроков ЦСКА хороший настрой, все соскучились по работе»

Форвард ЦСКА Сергей Андронов рассказал о состоянии игроков клуба после окончания отпуска.

— Все хорошо в коллективе, — приводит слова Андронова официальный сайт клуба. — У команды хороший настрой. Все соскучились по работе. Много новых ребят, и все готовы работать. Вижу, что все настроены на позитивные эмоции. Со всеми новыми парнями познакомились. Через работу еще лучше познакомимся. Сейчас тяжелое время, но это значит, что все будут выкладываться на максимум.

День рождения еще не отметил. Только потренировался и возвращаюсь домой. С семьей поужинаем. Обычно день рождения всегда приходится на сборы, поэтому никаких традиций, как его провести нет. Главное — что близкие будут рядом.