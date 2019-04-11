Сергей Андронов: "У "Авангарда" достаточно агрессивная команда с классным подбором игроков"

Форвард ЦСКА Сергей Андронов поделился ожиданиями от противостояния с "Авангардом" в финале Кубка Гагарина.

– У "Авангарда" достаточно агрессивная команда с классным подбором игроков, – цитируют Андронова "Известия". – У них хорошее движение, они много и часто бросают по воротам. Трудно сказать, каким будет характер финальных матчей. Но в любом случае мы готовимся к серьезному и жесткому противостоянию.

Первый матч между ЦСКА и "Авангардом" состоится 13 апреля в Москве. Начало в 17.00 по московскому времени.

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