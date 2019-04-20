Сергей Андронов: "Сухая победа над "Авангардом" не показательна. Финал мог сложиться как угодно"

Капитан ЦСКА Сергей Андронов отметил, что сухая победа в решающей серии Кубка Гагарина (4-0) над "Авангардом" не отражает упорного характера игры на протяжении всего финала.
- Правда, что на следующий год вы едете в "Торонто"?
- Без комментариев.
- Ожидали, что финал дастся ЦСКА так легко?
- Ни один кубок не бывает легким. В упорной серии встречались две хорошие команды, игравшие до конца. Финал мог сложиться как угодно. Сухой счет не отражает той игры и упорства, которые были.
- Насколько крут Сорокин?
- Сорока – крутой. Он молодец!
- В четвертом матче вы начали с 0:2. Что не получалось в первом периоде, может, рано поверили в общую победу?
- Никаких ощущений не было. Мы терпели, сравняли счет и выиграли. Слава Богу.
- Успели уже что-то прочувствовать после победы?
- Нет, не успели. Сейчас чувствуем только счастье и удовлетворение.
- В сборную поедете?
- Если позовут, то да, поеду. (Алена Гребенькова)