Сергей Андронов: "Сухая победа над "Авангардом" не показательна. Финал мог сложиться как угодно"

Капитан ЦСКА Сергей Андронов отметил, что сухая победа в решающей серии Кубка Гагарина (4-0) над "Авангардом" не отражает упорного характера игры на протяжении всего финала.

- Правда, что на следующий год вы едете в "Торонто"?

- Без комментариев.

- Ожидали, что финал дастся ЦСКА так легко?

- Ни один кубок не бывает легким. В упорной серии встречались две хорошие команды, игравшие до конца. Финал мог сложиться как угодно. Сухой счет не отражает той игры и упорства, которые были.

- Насколько крут Сорокин?

- Сорока – крутой. Он молодец!

- В четвертом матче вы начали с 0:2. Что не получалось в первом периоде, может, рано поверили в общую победу?

- Никаких ощущений не было. Мы терпели, сравняли счет и выиграли. Слава Богу.

- Успели уже что-то прочувствовать после победы?

- Нет, не успели. Сейчас чувствуем только счастье и удовлетворение.

- В сборную поедете?

- Если позовут, то да, поеду. (Алена Гребенькова)