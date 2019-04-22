Сергей Андронов: "Победа в финале не была легкой для ЦСКА"

Форвард ЦСКА Сергей Андронов - о победе команды в Кубке Гагарина. В финале армейцы обыграли "Авангард" (4-0).
– Это было тяжело – очень тяжело, – цитируют Андронова "Известия". – Счет в серии не отражает реального соотношения сил и не означает, что победа далась нам легко. Но тем и ценен этот триумф, что был достигнут через такое количество пота и крови, что в него было вложено столько труда со стороны каждого игрока, тренера, руководителя и сотрудника клуба. Эмоции после такого просто непередаваемые.
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https://iz.ru/870637/aleksei-fomin/tridtcatiletniaia-voina-tcska-vpervye-s-1989-goda-vyigral-glavnyi-trofei
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