Сергей Андронов: "Победа в финале не была легкой для ЦСКА"

Форвард ЦСКА Сергей Андронов - о победе команды в Кубке Гагарина. В финале армейцы обыграли "Авангард" (4-0).

– Это было тяжело – очень тяжело, – цитируют Андронова "Известия". – Счет в серии не отражает реального соотношения сил и не означает, что победа далась нам легко. Но тем и ценен этот триумф, что был достигнут через такое количество пота и крови, что в него было вложено столько труда со стороны каждого игрока, тренера, руководителя и сотрудника клуба. Эмоции после такого просто непередаваемые.

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