Сергей Андронов: «Не буду говорить ничего тем, кто сомневается в составе»

Капитан ЦСКА Сергей Андронов поделился ожиданиями от стартующего сезона-2020/21.

— Настроение в команде прекрасное, позитивное. Все соскучились и хотят работать полноценно, — цитирует официальный сайт ЦСКА Андронова. — Нужно аккуратно входить в нагрузку. У нас все хорошо, и мы будем сохранять этот настрой. Всем ребятам и команде есть, что доказывать, особенно, после изменений в составе.

Я думаю, что некорректно по отношению к игрокам сейчас говорить сильнее или слабее нынешний состав. Все покажет сезон. Когда я вернулся из Америки, в ЦСКА был новый тренерский штаб, 16 новых игроков. Тоже было много разговоров на эту тему, но это не помешало нам закончить регулярку на первом месте и дойти до финала конференции.

Мы можем контролировать себя, свою самоотдачу, настрой, характер и качество игры. Не буду ничего говорить тем, кто сомневается в составе. Все будет видно и понятно на хоккейной площадке.