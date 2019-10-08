Сергей Андронов: «Наша команда набрала ход»

Капитан ЦСКА Сергей Андронов поделился ожиданиями от предстоящей встречи с хабаровским «Амуром».

— Наша команда набрала ход. Я рад, что вернулся в строй. Через игру набираю форму. Неплохо играем и, самое главное, даем результат, — приводит слова Андронова официальный сайт ЦСКА.

— Богдан Киселевич отметил, что не так важно количество заброшенных шайб, как качество игры.

— Да, я согласен с ним. Конечный результат, сыгранность и качественная игра важнее.

— В последних пяти матчах у «Амура» четыре победы.

— Это говорит о том, что они тоже в хорошей форме. Они выйдут сегодня заряженными, нам нужно быть готовыми к быстрой и хорошей игре.

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