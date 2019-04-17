Сергей Андронов: "Коронный бросок? Может быть. Я тренировал его"

Капитан ЦСКА Сергей Андронов, автор победной шайбы в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина с "Авангардом" (2:0, 3-0) рассказал о своем голе и настрое на четвертую игру. Следующая встреча состоится 19 апреля.

– Забили сегодня отличный мастерский гол. Наверное, сами не ожидали такого?

– Наверное, не знаю. Слава богу, выиграли.

– Шалунов назвал ваш бросок коронным.

– (Смеется). Ну, может быть. Тренировал его. Самое главное – забить в нужный момент.

– Два периода без голов. Заставил понервничать этот факт?

– Игра получилась плотная. "Авангард" хорошо двигается. Мы долго терпели. Хорошо, что нашли момент, когда нужно было сыграть на победу. Все матчи в этой серии упорные – достойные финала. Играем от ножа.

– Когда забрасывали, не удивились, что проехали так много по метражу, а вас никто не встретил?

– (Смеется). Конечно, удивился.

– Вы не играли в первом матче. Как состояние сейчас?

– В финальной серии физическая форма отходит на второй план.

– 3-0 в финале не отыгрываются.

– Для нас – главное: выиграть четыре матча.

– Шампанское будете закупать на следующую игру?

– Вопросы по игре, пожалуйста. (Алена Гребенькова)

Континентальная хоккейная лига, Кубок Гагарина-2019: все о турнире, новости и обзоры, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей