Олимпийский чемпион Андронов — о возможном возвращении в ЦСКА: «Поживем — увидим»

Бывший нападающий ЦСКА, олимпийский чемпион в составе сборной России Сергей Андронов ответил «СЭ» на вопрос о возможном возвращении в московский клуб.

Форвард выступал за красно-синих с 2009 по 2012 год и с 2014 по 2022 год. Хоккеист провел сезон-2024/25 в СКА, в межсезонье клуб из Санкт-Петербурга обменял его в «Салават Юлаев», но уфимская команда расторгла контракт с нападающим.

В четверг, 4 сентября, Андронов посетил матч МХЛ «Красная Армия» — «Динамо СПб».

— В это межсезонье вы были обменяны в «Салават Юлаев», но позже с вами расторгли контракт. Изначально понимали, что в Уфе играть не будете?

— Были мысли, что все-таки буду играть за «Салават Юлаев», но затем все произошло очень быстро и стихийно. Произошло так, как и произошло.

— Это случилось из-за финансовых проблем «Салавата»?

— Не могу разглашать процесс переговоров, так как это будет некорректно.

— Вы сейчас тренируетесь и готовитесь к сезону?

— Да, я сейчас в хорошей форме и готов к сезону.

— По индивидуальной программе?

— Да.

— Тяжело ли дается подготовка, когда у вас нет четкого понимания о том, будете ли вы играть в этом сезоне?

— На самом деле нет никаких проблем. Все очень отлажено, и я прекрасно понимаю свой организм.

— Как таковых отличий нет, когда вы тренируетесь с командой или индивидуально?

— Нет, разница очевидна. Тренировки в общей группе тяжело заменить, но я стараюсь адаптироваться к нынешним реалиям.

— Есть ли какие-то подвижки по вашему трудоустройству?

— Да, ведутся диалоги с несколькими клубами, но большего пока разглашать не могу.

— Вы большую часть своей карьеры выступали под руководством Игоря Никитина, сегодня присутствуете на матче команды из системы армейцев. Значит ли это то, что в скором времени вы вновь станете игроком ЦСКА?

— Поживем — увидим. Не могу сказать.

В сезоне-2024/25 Андронов набрал 4 (1+3) очка в 36 матчах за СКА в регулярном чемпионате КХЛ, а также принял участие в 4 играх плей-офф и не отличился результативными действиями.