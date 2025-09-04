Олимпийский чемпион Андронов — о возможном возвращении в ЦСКА: «Поживем — увидим»
Бывший нападающий ЦСКА, олимпийский чемпион в составе сборной России Сергей Андронов ответил «СЭ» на вопрос о возможном возвращении в московский клуб.
Форвард выступал за красно-синих с 2009 по 2012 год и с 2014 по 2022 год. Хоккеист провел сезон-2024/25 в СКА, в межсезонье клуб из Санкт-Петербурга обменял его в «Салават Юлаев», но уфимская команда расторгла контракт с нападающим.
В четверг, 4 сентября, Андронов посетил матч МХЛ «Красная Армия» — «Динамо СПб».
— В это межсезонье вы были обменяны в «Салават Юлаев», но позже с вами расторгли контракт. Изначально понимали, что в Уфе играть не будете?
— Были мысли, что все-таки буду играть за «Салават Юлаев», но затем все произошло очень быстро и стихийно. Произошло так, как и произошло.
— Это случилось из-за финансовых проблем «Салавата»?
— Не могу разглашать процесс переговоров, так как это будет некорректно.
— Вы сейчас тренируетесь и готовитесь к сезону?
— Да, я сейчас в хорошей форме и готов к сезону.
— По индивидуальной программе?
— Да.
— Тяжело ли дается подготовка, когда у вас нет четкого понимания о том, будете ли вы играть в этом сезоне?
— На самом деле нет никаких проблем. Все очень отлажено, и я прекрасно понимаю свой организм.
— Как таковых отличий нет, когда вы тренируетесь с командой или индивидуально?
— Нет, разница очевидна. Тренировки в общей группе тяжело заменить, но я стараюсь адаптироваться к нынешним реалиям.
— Есть ли какие-то подвижки по вашему трудоустройству?
— Да, ведутся диалоги с несколькими клубами, но большего пока разглашать не могу.
— Вы большую часть своей карьеры выступали под руководством Игоря Никитина, сегодня присутствуете на матче команды из системы армейцев. Значит ли это то, что в скором времени вы вновь станете игроком ЦСКА?
— Поживем — увидим. Не могу сказать.
В сезоне-2024/25 Андронов набрал 4 (1+3) очка в 36 матчах за СКА в регулярном чемпионате КХЛ, а также принял участие в 4 играх плей-офф и не отличился результативными действиями.
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|В
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|98
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|81
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|Динамо М
|68
|38
|30
|81
|8
|Спартак
|68
|35
|33
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|9
|Шанхай Дрэгонс
|68
|21
|47
|54
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|20
|48
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|50
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|Финал
|Счет в серии
|
Локомотив - Ак Барс
|4 - 2
|1/2 финала
|
Металлург Мг - Ак Барс
|1 - 4
|
Локомотив - Авангард
|4 - 3
|1/4 финала
|
Динамо Мн - Ак Барс
Динамо Мн - Ак Барс
0 - 4
|0 - 4
|
Металлург Мг - Торпедо
|4 - 1
|
Локомотив - Сал. Юлаев
Локомотив - Сал. Юлаев
4 - 0
|4 - 0
|
Авангард - ЦСКА
|4 - 1
|1/8 финала
|
Металлург Мг - Сибирь
|4 - 1
|
Динамо Мн - Динамо М
Динамо Мн - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Локомотив - Спартак
|4 - 1
|
Авангард - Нефтехимик
|4 - 1
|
Северсталь - Торпедо
|1 - 4
|
ЦСКА - СКА
|4 - 1
|
Ак Барс - Трактор
|4 - 1
|
Автомобилист - Сал. Юлаев
|2 - 4
|21.05
|19:30
|Ак Барс – Локомотив
|2 : 3