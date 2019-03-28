Сергей Андронов: "ЦСКА сегодня очень-очень-очень повезло"

Капитан ЦСКА Сергей Андронов поделился впечатлениями от победы над СКА (2:1) в первом матче финала Западной конференции.

- Мы, положа руку на сердце, не очень хорошую игру провели. Мало бросали, в нападении играли неудачно, а это нам несвойственно. Нам сегодня очень-очень-очень повезло.

- Почему так?

- Может быть, сказался перерыв. Надо было вкатиться. Но самое главное, что мы понимаем, что это не наша игра. Мы будем лучше и будем добавлять.

- То есть сегодня отскочили?

- Ну как отскочили… Нам повезло. Много раз везло. (Игорь Еронко)

Следующий матч между ЦСКА и СКА пройдет 30 марта в Москве.

Все о КХЛ - здесь