Защитник «Тампы-Бэй» Михаил Сергачев раскритиковал работу судей в матче регулярного чемпионата КХЛ между «Нефтехимиком» и московским «Динамо» (2:3). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Артуром Кулевым и Павлом Овчинниковым.

«Спасибо судьям за игру и за победу «Динамо», — написал Сергачев в сториз своего Instagram.