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Сергачев раскритиковал работу судей в матче «Нефтехимик» — «Динамо»

21:18
Instgram Михаила Сергачева. Фото Instagram
Instgram Михаила Сергачева. Фото Instagram
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Защитник «Тампы-Бэй» Михаил Сергачев раскритиковал работу судей в матче регулярного чемпионата КХЛ между «Нефтехимиком» и московским «Динамо» (2:3). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Артуром Кулевым и Павлом Овчинниковым.

«Спасибо судьям за игру и за победу «Динамо», — написал Сергачев в сториз своего Instagram.

Instgram Михаила Сергачева. Фото Instagram
Instgram Михаила Сергачева. Фото Instagram

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