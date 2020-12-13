Сергачев раскритиковал работу судей в матче «Нефтехимик» — «Динамо»
21:18
Защитник «Тампы-Бэй» Михаил Сергачев раскритиковал работу судей в матче регулярного чемпионата КХЛ между «Нефтехимиком» и московским «Динамо» (2:3). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Артуром Кулевым и Павлом Овчинниковым.
«Спасибо судьям за игру и за победу «Динамо», — написал Сергачев в сториз своего Instagram.
Instgram Михаила Сергачева. Фото Instagram
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