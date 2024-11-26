Серебряков: «Все равно рад тому, что оказался в СКА. Несмотря ни на что!»
Вратарь «Авангарда» Никита Серебряков в интервью «СЭ» рассказал, как узнал об обмене из СКА.
— Как узнали об обмене из СКА?
— На чайной церемонии. Мы были с женой и ребенком. Позвонил Роман Борисович Ротенберг. Мы поблагодарили друг друга за работу, и он сказал об обмене в Омск.
— Чему вас научила эта история?
— Любой жизненный путь дает определенный опыт. Я все равно рад тому, что оказался в СКА. Несмотря ни на что! В армейском клубе я вышел на новый уровень. Понял, что такое топ-организация, какие требования, как нужно себя вести. Это шаг вперед для меня. Я благодарен СКА за то, что клуб за меня боролся. Это была интересная история.
— Всех интересует главный вопрос: когда случился надлом? Когда в СКА перестали верить в Серебрякова?
— Это лучше спросить не у меня.
— Почувствовали, что в какой-то момент отношение к вам изменилось?
— Сложный вопрос. Я всегда работал, не обращал внимание ни на что. Продолжал каждый день трудиться и ждал момента, когда снова буду играть.
— Перекрестный плей-офф может свести «Авангард» и СКА во втором раунде. Эта будет принципиальная встреча?
— Не то что принципиальная. В плей-офф уже не смотришь на соперника. Надо лишь выиграть у каждой команды по четыре раза, чтобы дойти до кубка. У нас отличный коллектив. Все ребята хотят выигрывать, хотят бороться.
— Когда будет готов шлем в цветах «Авангарда»?
— Думаю, через месяц-полтора. Не то что это принципиально. Белый шлем не совсем люблю. Хочется, конечно, сделать рисунок, но это требует времени.
21 ноября «Авангард» обменял 29-летнего голкипера из СКА. Взамен клуб из Санкт-Петербурга получил вратаря Станислава Бережного.
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